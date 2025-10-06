lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 08:20
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Las actividades de yoga se desarrollan en distintos espacios al aire libre y centros culturales de San Salvador de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy amplió su agenda de actividades deportivas y recreativas con nuevas propuestas gratuitas para los vecinos. Entre ellas se destaca el programa municipal de yoga, una disciplina que busca el equilibrio entre cuerpo y mente y que cada vez suma más participantes.

La práctica está a cargo de la reconocida yoguini Melina Cid Conde, quien impulsa clases abiertas en distintos puntos de la ciudad. “Estamos en el Parque San Martín, en la pista de patín, los martes y jueves desde las 10:00; y en el Centro Cultural Héctor Tizón, los mismos días a partir de las 15:30”, explicó la instructora.

Yoga al aire libre para todos

El programa suma un encuentro especial los primeros sábados de cada mes en el Cabildo, desde las 17:00, con la participación de profesores invitados. Según explicó Cid Conde, el objetivo es acercar el yoga a toda la comunidad sin barreras económicas ni requisitos previos.

“Las clases son libres y gratuitas, cualquiera puede sumarse. Solo hace falta traer ropa cómoda, una manta y agua para hidratarse”, señaló la profesora. Además, destacó que el espacio del Cabildo cuenta con sectores cubiertos para continuar las prácticas los días de calor o lluvia.

Yoga
Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.

Dónde y cómo participar

Las clases no requieren inscripción previa. Los interesados pueden acercarse directamente a cualquiera de los lugares mencionados en los horarios establecidos. En todos los casos, la participación es gratuita.

Puntos de práctica

  • Parque San Martín (pista de patín): martes y jueves a las 10:00.
  • Centro Cultural Héctor Tizón: martes y jueves a las 15:30.
  • Cabildo de Jujuy: primeros sábados de cada mes a las 17:00.

