Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy amplió su agenda de actividades deportivas y recreativas con nuevas propuestas gratuitas para los vecinos. Entre ellas se destaca el programa municipal de yoga, una disciplina que busca el equilibrio entre cuerpo y mente y que cada vez suma más participantes.

La práctica está a cargo de la reconocida yoguini Melina Cid Conde, quien impulsa clases abiertas en distintos puntos de la ciudad. “Estamos en el Parque San Martín, en la pista de patín, los martes y jueves desde las 10:00; y en el Centro Cultural Héctor Tizón, los mismos días a partir de las 15:30”, explicó la instructora.

Yoga al aire libre para todos El programa suma un encuentro especial los primeros sábados de cada mes en el Cabildo, desde las 17:00, con la participación de profesores invitados. Según explicó Cid Conde, el objetivo es acercar el yoga a toda la comunidad sin barreras económicas ni requisitos previos.

“Las clases son libres y gratuitas, cualquiera puede sumarse. Solo hace falta traer ropa cómoda, una manta y agua para hidratarse”, señaló la profesora. Además, destacó que el espacio del Cabildo cuenta con sectores cubiertos para continuar las prácticas los días de calor o lluvia.

Yoga Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy. Dónde y cómo participar Las clases no requieren inscripción previa. Los interesados pueden acercarse directamente a cualquiera de los lugares mencionados en los horarios establecidos. En todos los casos, la participación es gratuita. Puntos de práctica Parque San Martín (pista de patín): martes y jueves a las 10:00.

Centro Cultural Héctor Tizón: martes y jueves a las 15:30.

Cabildo de Jujuy: primeros sábados de cada mes a las 17:00.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.