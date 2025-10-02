Choque en el acceso Sur de San Salvador de Jujuy

Un choque entre una motocicleta y una camioneta se produjo pasadas las 8 de la mañana de este jueves 2 de octubre, en la intersección de las avenidas Corrientes y Párroco Marshke, de San Salvador de Jujuy. Hasta el momento se desconocen los motivos del siniestro y se investigan sus causas.

El impacto provocó demoras en la zona y la presencia de personal del SAME, quienes asistieron al conductor de la moto.

Qué pasó en el choque en el acceso sur de San Salvador de Jujuy A través del relato del conductor de la camioneta involucrada, se pudo conocer que mientras el vehículo de mayor porte circulaba por avenida Corrientes, fue impactado por una motocicleta que transitaba por avenida Párroco Marshke. Según informó el hombre, “apareció la motocicleta a gran velocidad y lo chocó”.

Choque en el acceso sur Choque en el acceso Sur de San Salvador de Jujuy

“El conductor no llevaba casco”, explicó, y luego detalló que tras derrapar en la cinta asfáltica “se levantó por sus propios medios”. Cabe destacar que posteriormente arribó personal del SAME para asistir al sujeto lesionado, quien no presentaba heridas de gravedad. En tanto, en la camioneta circulaban cuatro ocupantes, quienes se encuentran fuera de peligro. Embed - CHOQUE ENTRE UNA MOTO Y CAMIONETA EN EL ACCESO SUR DE SAN SALVADOR DE JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.