jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 09:38
Primera Nacional.

"Jujuyazo", la movida de los hinchas de Chacarita ante Gimnasia de Jujuy: de qué se trata

Chacarita visita a Gimnasia de Jujuy, y depende de otros resultados para entrar al Reducido, por eso sus hinchas lanzaron una movida en redes sociales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Chacarita

Gimnasia de Jujuy vs Chacarita

La situación de Chacarita en la Zona B de la Primera Nacional es complicada: pasó de ser puntero a posicionarse noveno, además, en la actualidad está afuera de los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso en la Primera Nacional. En nueve fechas, no ganó ni un partido (empató seis y perdió tres).

Teniendo en cuenta esta situación, y que llega a la última fecha con dos puntos por debajo de Agropecuario, el 8°, y a tres de Temperley y Chaco For Ever, 7° y 6° respectivamente, los hinchas Funebreros lanzaron una campaña a través de redes sociales.

De qué se trata el "Jujuyazo", la campaña que lanzaron los hinchas de Chacarita

En este contexto, los hinchas de Chacarita, que hasta hace unos pocos días estaban cargados de bronca contra el plantel (aparecieron pintadas en las inmediaciones del Estadio), se unieron para hacer una particular campaña en redes sociales cargada de ilusión y expectativa.

Muchos usuarios de las redes sociales identificados con Chaca empezaron a postear #Jujuyazo, haciendo referencia a que su equipo va en búsqueda de la hazaña ante Gimnasia de Jujuy, manteniendo el sueño de la clasificación al Reducido intacto.

Al buscar el hashtag en redes (especialmente en X), aparece de todo: desde recuerdos de partidos donde el Tricolor se impuso ante el Lobo en condición de visitante, hasta versículos religiosos que apelan a la fe o imágenes creadas con inteligencia artificial. Incluso, la movida llegó hasta el plantel, que manifestó su apoyo y dio un mensaje de unidad para el domingo.

¿Qué necesita Chaca para meterse en el Reducido?

El Funebrero debe ganar obligatoriamente. De lo contrario, estará afuera, pase lo que pase en las otras canchas. Además de vencer al conjunto de Matías Módolo, los de Villa Maipú aguardan por alguna de las distintas opciones:

  1. Empate o derrota de Agropecuario contra San Telmo en Carlos Casares.
  2. Derrota de Temperley frente a Nueva Chicago en el Alfredo Beranger.
  3. Derrota de Chaco For Ever ante Deportivo Morón en condición de local.
Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Chacarita

Por la Fecha 34 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy recibirá el próximo domingo 5 de octubre a Chacarita en el Estadio 23 de Agosto. El encuentro, por ahora, está estipulado para las 15.30 hs, teniendo en cuenta que todos los partidos de la Zona B están programados para el mismo día, mientras que los choques por la Zona A se disputarán el sábado.

Cabe destacar que el Lobo ya se aseguró un lugar entre los ocho clasificados al Reducido, aunque tendrá que disputar este encuentro y aguardar otros resultados para definir en qué posición finalizará en la tabla.

El árbitro del encuentro será Felipe Viola. Mientras que la terna arbitral será completada por Gonzalo Ferrari como asistente 1; Juan Ricciardi como asistente 2; y Mauricio Martin, fue designado como cuarto árbitro.

