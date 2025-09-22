lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 10:20
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de la derrota ante Agropecuario

A dos fechas del final del torneo de la Primera Nacional, Gimnasia cayó ante Agropecuario y así quedó en la tabla de posiciones de la Zona B.

Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Aún restan dos fechas para el cierre del torneo. Luego se disputará la final por el primer ascenso y, posteriormente, comenzarán los cruces del Reducido.

Cómo quedó la tabla de la Zona B después de la Fecha 32: posición de Gimnasia de Jujuy

Después de la derrota, y considerando los resultados de sus competidores directos, Gimnasia de Jujuy quedó en la cuarta posición de la tabla con 54 puntos.

La Zona B es liderada por Gimnasia de Mendoza con 59 unidades, seguido por Estudiantes de Río Cuarto con 56 y Estudiantes de Caseros con 55.

tabla de posiciones zonab

Quiénes son los próximos dos rivales de Gimnasia de Jujuy

En las últimas dos fechas que restan de la Primera Nacional, el Lobo viajará a Buenos Aires para visitar a San Telmo, y cerrará la ronda contra Chacarita en el Estadio 23 de Agosto.

  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs San Telmo

El encuentro entre San Telmo y Gimnasia de Jujuy se jugaría en principio el sábado 27 de septiembre desde las 15.30. El partido iría por TyC Sports Play y la pantalla de Canal 4.

