lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 13:07
Zona B.

Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

Gimnasia de Jujuy cayó ante Nueva Chicago, y tras dos derrotas consecutivas, dejó de estar entre los primeros puestos. Mirá cómo quedó la tabla.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gimnasia de Jujuy&nbsp;

Gimnasia de Jujuy 

Lee además
gimnasia de jujuy perdio 1 a 0 ante nueva chicago
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago
Gustavo Fernández - Gimnasia de Jujuy video
Fútbol.

Gustavo Fernández en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Chicago: "Tenemos que quedarnos con los tres puntos"

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones de la Primera Nacional

Tras la derrota del Lobo ante Nueva Chicago, y con la victoria de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Matías Módolo se ubica en la tercera posición de la Zona B con 54 puntos. De esta manera, el conjunto jujeño quedó por debajo de Gimnasia de Mendoza y el Celeste, ambos con 56 unidades.

Cabe destacar que los mendocinos disputarán recién este lunes el partido correspondiente a la Fecha 31, por lo que podrían despegarse de sus perseguidores según el resultado que consigan frente a Agropecuario.

tabla de posiciones zona b

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

Al Lobo le restan tres finales de cara al cierre del torneo de la Primera Nacional. Dos encuentros serán de visitante, ante Agropecuario y Chacarita, y le quedará otro de visitante ante San Telmo.

El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas.

Próximos partidos de Gimnasia de Jujuy

  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago

Gustavo Fernández en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Chicago: "Tenemos que quedarnos con los tres puntos"

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Lo que se lee ahora
River Plate, Boca Juniors y Rosario Central se ubican en la cima de la tabla anual.
Fútbol argentino.

Torneo Clausura: así quedaron las tablas del grupo A y B tras la octava fecha

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. video
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel