Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

Gimnasia de Jujuy

Por la Fecha 31 de la Primera Nacional, Gimansia de Jujuy no pudo sumar puntos en su visita a Nueva Chicago. El equipo dirigido por Matías Módolo cayó por la mínima y acumuló su segunda derrota consecutiva. Con estos resultados, el Lobo dejó de estar entre los dos primeros puestos de la Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones de la Primera Nacional Tras la derrota del Lobo ante Nueva Chicago, y con la victoria de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Matías Módolo se ubica en la tercera posición de la Zona B con 54 puntos. De esta manera, el conjunto jujeño quedó por debajo de Gimnasia de Mendoza y el Celeste, ambos con 56 unidades.

Cabe destacar que los mendocinos disputarán recién este lunes el partido correspondiente a la Fecha 31, por lo que podrían despegarse de sus perseguidores según el resultado que consigan frente a Agropecuario.

tabla de posiciones zona b Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario Al Lobo le restan tres finales de cara al cierre del torneo de la Primera Nacional. Dos encuentros serán de visitante, ante Agropecuario y Chacarita, y le quedará otro de visitante ante San Telmo.

El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas. Próximos partidos de Gimnasia de Jujuy Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

