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11 de mayo de 2026 - 10:12
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a San Martín de Tucumán: horario, árbitro y cómo llega el Lobo

Gimnasia de Jujuy visitará este martes 12 de mayo a San Martín de Tucumán por la Fecha 13 de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy San Martin de Tucuman

Gimnasia de Jujuy visitará este martes 12 de mayo a San Martín de Tucumán por el cierre de la Fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido que se jugará desde las 21.10 horas en el estadio La Ciudadela. El equipo de Hernán Pellerano llega al encuentro como único líder de la tabla, sin importar el resultado que consiga ante el Santo.

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Día y horario

El partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se disputará este martes 12 de mayo desde las 21.10 horas, en el estadio La Ciudadela.

El día y horario fueron programados teniendo en cuenta que el Santo jugó por Copa Argentina el pasado viernes ante Banfield.

Estadio La Ciudadela - San Martín de Tucumán

Maximiliano Manduca será el árbitro

Maximiliano Manduca fue designado como árbitro del partido entre el Santo y el Lobo jujeño.

El juez nació en Santa Fe y surgió del referato de la Liga Santafesina. Este año debutó en la Primera Nacional y su primer partido en la categoría fue All Boys vs Mitre de Santiago del Estero.

Maximiliano Manduca arbitro (2)

El antecedente de Manduca con Gimnasia de Jujuy

Manduca ya dirigió una vez a Gimnasia de Jujuy durante la temporada 2026. Fue en el partido ante Quilmes por la Fecha 3 de la Primera Nacional, disputado en el Estadio 23 de Agosto.

En ese encuentro, el equipo de Hernán Pellerano ganó con gol de Hugo Soria. El árbitro mostró tres tarjetas amarillas: Cosaro y Maidana para el Lobo, y Kippes para la visita. No hubo expulsiones.

Embed - Gimnasia Jujuy 1 Quilmes 0 (Primera Nacional)

Gimnasia de Jujuy llega puntero al cruce con San Martín de Tucumán

Aunque todavía no disputó su partido por la Fecha 13, Gimnasia de Jujuy llegará al duelo ante San Martín de Tucumán como único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano se mantiene en lo más alto por los resultados que se dieron durante la jornada del domingo. Tristán Suárez cayó ante Midland y Atlanta empató con Agropecuario, por lo que ninguno de sus perseguidores logró superarlo.

De esta manera, el Lobo sigue primero con 23 puntos -a falta de un partido-. Detrás aparecen Atlanta y Tristán Suárez, ambos con 20 unidades, mientras que Midland y Atlético Rafaela continúan en la pelea con 19 puntos.

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