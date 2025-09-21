domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 20:11
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Agropecuario y sufrió su tercera derrota consecutiva

Gimnasia de Jujuy perdió 2-0 en el estadio 23 de Agosto. El equipo de Matías Módolo no logra levantar cabeza y se aleja de los primeros puestos.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Gimnasia de Jujuy cayó ante Agropecuario y sufrió su tercera derrota consecutiva - Foto: Emmanuel Vera

Gimnasia de Jujuy cayó ante Agropecuario y sufrió su tercera derrota consecutiva - Foto: Emmanuel Vera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy volvió a sufrir un duro golpe en la Primera Nacional. En el estadio 23 de Agosto, el equipo dirigido por Matías Módolo cayó 2-0 ante Agropecuario de Carlos Casares, sumando así su tercera derrota consecutiva y complicando sus aspiraciones de pelear en lo más alto de la Zona B.

El Lobo llegaba a este encuentro urgido de un resultado favorable tras dos caídas al hilo, pero las bajas de Sebastián Sánchez y Santiago Camacho obligaron a Módolo a modificar su planteo inicial, dándole lugar a Fernando Duré y Casa en el once titular.

En la primera mitad, Gimnasia fue de menor a mayor. Si bien tuvo algunas aproximaciones, le faltó claridad para romper el cero. La visita, ordenada y paciente, esperó su momento para golpear.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Agropecuario y sufrió su tercera derrota consecutiva - Foto: Emmanuel Vera
Gimnasia de Jujuy cayó ante Agropecuario y sufrió su tercera derrota consecutiva - Foto: Emmanuel Vera

Gimnasia de Jujuy cayó ante Agropecuario y sufrió su tercera derrota consecutiva - Foto: Emmanuel Vera

El complemento comenzó con otro golpe para el local: Duré tuvo que dejar la cancha y fue reemplazado por Córdoba, lo que obligó a una nueva variante táctica. Gimnasia contó con un mano a mano claro que pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero el arquero del Sojero achicó a tiempo y evitó la apertura del marcador.

A los 15 minutos del segundo tiempo llegó el primer gol de Agropecuario, tras una jugada polémica que generó reclamos en todo el plantel albiceleste. Con la ventaja, el conjunto visitante manejó mejor los tiempos y neutralizó los intentos de reacción de Gimnasia, que lució impreciso y sin muchas ideas para generar peligro.

Segundo tanto de Agropecuario

Ya en el tramo final, cuando el equipo jujeño buscaba desesperadamente el empate, Agropecuario liquidó el encuentro a los 41 minutos con el segundo tanto de la tarde. La estocada final dejó sin respuestas a los dirigidos por Módolo, que sumaron así su tercera derrota consecutiva y se alejan de la pelea por la cima.

El Lobo deberá recuperar terreno rápidamente si quiere mantenerse en la conversación por los puestos de clasificación. En la próxima fecha tendrá un compromiso clave para cortar esta racha adversa y volver a sumar de a tres.

Matías Módolo se expresó después del partido

“El grupo está golpeado porque fue una derrota dura, la tercera. El contraste entre la ilusión de pelear por el ascenso directo y el resultado genera frustración, pero el equipo demostró estar fuerte. Mañana a las 7 AM ya estaremos trabajando en Papel Noa para levantarnos. Vamos a pelear por quedar entre los primeros y definir de local, aunque hoy sentimos que el objetivo principal quedó lejísimos”, expresó el DT.

Por su parte, Maidana agregó: “Estoy orgulloso del equipo, fue al frente pese a las adversidades. Lo buscamos hasta el final y eso me enorgullece. Hoy estamos golpeados, pero nos vamos a levantar”.

