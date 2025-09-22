Matías Módolo habló después de la derrota: "Vamos a pelear el ascenso hasta el final"

Gimnasia de Jujuy volvió a perder y sumó su tercera derrota consecutiva en la Primera Nacional. Tras el partido ante Agropecuario, el entrenador Matías Módolo habló en conferencia de prensa y se mostró “orgulloso” del plantel. También afirmó que “van a pelear el ascenso hasta el final”, aunque reconoció que el equipo quedó golpeado.

Después de la derrota por 2-0 ante Agropecuario, el director técnico de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio y habló sobre el impacto que significó para el plantel sumar la tercera caída consecutiva en la recta final de la Primera Nacional.

En primera instancia, el entrenador expresó: “El grupo está golpeado porque fue una derrota dura, fue la tercera, y el contraste entre la ilusión de jugar una final por el ascenso directo y el resultado del partido es una frustración. Viendo cómo nos repusimos a las adversidades, el grupo mostró que está fuerte”.

A su vez, Módolo remarcó: “Pelearemos para quedar entre los primeros para definir de local”. Y agregó que analizaron en detalle a Agropecuario porque sabían que era “uno de los mejores equipos manejando la pelota”.

“Sentimos que logramos neutralizarlos, pero desde la contundencia y defensivamente fue nuestra debilidad”, acotó el DT. Mientras que sobre el desarrollo del encuentro, Matías Módolo analizó los 90 minutos y dijo: "Cada vez que estábamos bien, teníamos una lesión, un fallo en contra. Pero psicológicamente y físicamente los vi muy bien, fuimos el equipo que queremos ser".

Finalmente, se refirió a la pelea por el ascenso a Primera División, expresando: "El objetivo principal queda lejísimos pero muy orgullo de estar al frente de este grupo. Vamos a pelear el ascenso hasta el final, no va a cambiar nada".

Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza (2)

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Después de la derrota, y considerando los resultados de sus competidores directos, Gimnasia de Jujuy quedó en la cuarta posición de la tabla con 54 puntos.

La Zona B es liderada por Gimnasia de Mendoza con 59 unidades, seguido por Estudiantes de Río Cuarto con 56 y Estudiantes de Caseros con 55.