Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

El Programa Hogar es una política pública implementada junto a la Secretaría de Energía. Su propósito es garantizar que los hogares de bajos ingresos y sin acceso al gas por red puedan comprar garrafas de 10, 12 o 15 kilos a un precio accesible.

Atención. Mi ANSES: montos y fechas de cobro del Programa Hogar en agosto 2025

De esta manera, las familias beneficiarias tienen la posibilidad de cocinar, calefaccionarse y acceder a agua caliente en contextos donde la infraestructura no llega . Además, en zonas frías o rurales, el subsidio se refuerza con la entrega de garrafas adicionales durante el invierno.

ANSES informó el calendario de pagos para este mes . El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

Programa Hogar Mi ANSES Programa Hogar Mi ANSES.

Requisitos para acceder al subsidio

Para cobrar el Programa Hogar es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES y la Secretaría de Energía:

Ningún integrante del grupo familiar puede tener conexión de gas natural ni estar incluido en la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos mensuales no deben superar 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En hogares donde habita una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM.

En el caso de las provincias patagónicas —Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el Partido de Patagones (Buenos Aires)— el tope de ingresos se eleva a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM en presencia de un CUD.

Cuánto se cobra en septiembre 2025

El monto del subsidio varía según la ubicación geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses de bajas temperaturas, el aporte económico aumenta para compensar el mayor consumo.

En zonas reconocidas como de “bajo cero” y en localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— se autoriza el acceso a garrafas adicionales.

Cómo consultar si corresponde el beneficio

Las personas interesadas en verificar si acceden al subsidio o ya se encuentran registradas pueden realizar la consulta de distintas formas:

Mi Argentina: ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros.

ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros. Teléfono: comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20.

comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20. Correo electrónico: escribir a [email protected] con los datos del titular.

escribir a con los datos del titular. Web ANSES: completar el formulario disponible en www.anses.gob.ar.

Un programa que busca reducir desigualdades

El Programa Hogar sigue vigente porque cumple un rol central en la política social argentina. Permite que miles de familias en condiciones de vulnerabilidad energética accedan a un insumo básico para la vida cotidiana.

Con esta asistencia, el Estado asegura un precio justo en la compra de garrafas y brinda un respaldo económico en las zonas más alejadas de los centros urbanos, donde el gas por red todavía no llega.