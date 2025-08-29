viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 09:29
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del Programa Hogar durante septiembre de 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Programa Hogar Mi ANSES.

Programa Hogar Mi ANSES.

El Programa Hogar es una política pública implementada junto a la Secretaría de Energía. Su propósito es garantizar que los hogares de bajos ingresos y sin acceso al gas por red puedan comprar garrafas de 10, 12 o 15 kilos a un precio accesible.

Lee además
Programa Hogar.
Atención.

Mi ANSES: fechas de cobro y montos del Programa Hogar en agosto 2025
Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Mi ANSES: montos y fechas de cobro del Programa Hogar en agosto 2025

De esta manera, las familias beneficiarias tienen la posibilidad de cocinar, calefaccionarse y acceder a agua caliente en contextos donde la infraestructura no llega. Además, en zonas frías o rurales, el subsidio se refuerza con la entrega de garrafas adicionales durante el invierno.

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Programa Hogar Mi ANSES
Programa Hogar Mi ANSES.

Programa Hogar Mi ANSES.

Requisitos para acceder al subsidio

Para cobrar el Programa Hogar es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES y la Secretaría de Energía:

  • Ningún integrante del grupo familiar puede tener conexión de gas natural ni estar incluido en la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos mensuales no deben superar 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • En hogares donde habita una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM.

En el caso de las provincias patagónicas —Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el Partido de Patagones (Buenos Aires)— el tope de ingresos se eleva a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM en presencia de un CUD.

Cuánto se cobra en septiembre 2025

El monto del subsidio varía según la ubicación geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses de bajas temperaturas, el aporte económico aumenta para compensar el mayor consumo.

En zonas reconocidas como de “bajo cero” y en localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— se autoriza el acceso a garrafas adicionales.

Cómo consultar si corresponde el beneficio

Las personas interesadas en verificar si acceden al subsidio o ya se encuentran registradas pueden realizar la consulta de distintas formas:

  • Mi Argentina: ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros.
  • Teléfono: comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20.
  • Correo electrónico: escribir a [email protected] con los datos del titular.
  • Web ANSES: completar el formulario disponible en www.anses.gob.ar.

Un programa que busca reducir desigualdades

El Programa Hogar sigue vigente porque cumple un rol central en la política social argentina. Permite que miles de familias en condiciones de vulnerabilidad energética accedan a un insumo básico para la vida cotidiana.

Con esta asistencia, el Estado asegura un precio justo en la compra de garrafas y brinda un respaldo económico en las zonas más alejadas de los centros urbanos, donde el gas por red todavía no llega.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mi ANSES: fechas de cobro y montos del Programa Hogar en agosto 2025

Mi ANSES: montos y fechas de cobro del Programa Hogar en agosto 2025

Mi ANSES: fechas de cobro y montos del Programa Hogar en agosto de 2025

Mi ANSES Programa Hogar: cómo saber si cobro en agosto 2025

De qué murió Teresa Anchorena

Lo que se lee ahora
La hija de la mujer abrió una cuenta on line y comenzó a operar bajo la identidad de su mamá.
Justicia.

Fue estafada por su propia hija: la joven le robó el DNI, abrió una cuenta y pidió 19 créditos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel