FNE 2025: los desfiles dobles empezarán a las 18 horas y modificaron la agenda

Carroza del Colegio Nacional 1 en la FNE 2024.

En el Colegio Técnico de Jujuy, el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) reunió a directivos escolares, profesores asesores y alumnos para discutir la planificación de la próxima edición del evento, que este año contará con 80 carrozas en Ciudad Cultural.

El encuentro, encabezado por el presidente del Ente, Martín Meyer, se centró en mejorar la logística de los desfiles. Una de las propuestas más relevantes fue adelantar el inicio de los desfiles dobles a las 18 horas, mientras que los cuatro desfiles simples se programarían para comenzar a las 20 horas. Esta modificación busca optimizar la circulación del público y garantizar mayor comodidad para los asistentes.

Innovación para los carroceros Otro de los puntos tratados durante la reunión fue la implementación de una billetera virtual “jujeña” destinada a los estudiantes que participan en la construcción de las carrozas. Con esta herramienta, cada joven contará con un monto asignado para adquirir alimentos y materiales durante los días de la FNE, lo que permitirá una gestión más ordenada y segura de los recursos.

Desde el Ente Autárquico destacaron que estas medidas buscan mejorar la experiencia tanto de los participantes como del público, asegurando que la Fiesta Nacional de los Estudiantes mantenga su tradición y, al mismo tiempo, incorpore nuevas herramientas tecnológicas y organizativas.

La 74° edición de la FNE se desarrollará del 17 al 27 de septiembre y se espera una gran concurrencia de estudiantes, carroceros y familias jujeñas, en un evento que combina tradición, creatividad y cultura estudiantil. Reunión de la FNE 2025 Reunión de la FNE 2025. Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural

Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

