viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 12:39
EAP.

FNE 2025: los desfiles dobles empezarán a las 18 horas y modificaron la agenda

En una reunión entre el Ente Autárquico Permanente y los colegios, acordaron adelantar los desfiles dobles de la FNE 2025 para que terminen más temprano.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carroza del Colegio Nacional 1 en la FNE 2024.

Carroza del Colegio Nacional 1 en la FNE 2024.

Lee además
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
FNE 2025: se viene la Elección de la Representante de Capital en Ciudad Cultural (Archivo)
Confirmado.

FNE 2025: la Elección de la Representante de Capital será en Ciudad Cultural

El encuentro, encabezado por el presidente del Ente, Martín Meyer, se centró en mejorar la logística de los desfiles. Una de las propuestas más relevantes fue adelantar el inicio de los desfiles dobles a las 18 horas, mientras que los cuatro desfiles simples se programarían para comenzar a las 20 horas. Esta modificación busca optimizar la circulación del público y garantizar mayor comodidad para los asistentes.

Innovación para los carroceros

Otro de los puntos tratados durante la reunión fue la implementación de una billetera virtual “jujeña” destinada a los estudiantes que participan en la construcción de las carrozas. Con esta herramienta, cada joven contará con un monto asignado para adquirir alimentos y materiales durante los días de la FNE, lo que permitirá una gestión más ordenada y segura de los recursos.

Desde el Ente Autárquico destacaron que estas medidas buscan mejorar la experiencia tanto de los participantes como del público, asegurando que la Fiesta Nacional de los Estudiantes mantenga su tradición y, al mismo tiempo, incorpore nuevas herramientas tecnológicas y organizativas.

La 74° edición de la FNE se desarrollará del 17 al 27 de septiembre y se espera una gran concurrencia de estudiantes, carroceros y familias jujeñas, en un evento que combina tradición, creatividad y cultura estudiantil.

Reunión de la FNE 2025
Reunión de la FNE 2025.

Reunión de la FNE 2025.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

FNE 2025: la Elección de la Representante de Capital será en Ciudad Cultural

FNE 2025: llega la tercera edición del "Festival Primavera en las Alturas"

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Todas las fechas de las elecciones departamentales de la FNE 2025

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel