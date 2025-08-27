En el marco de la edición 74° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, El Ente Autárquico Permanente junto al Gobierno de Jujuy, anunciaron la fecha de la tercera edición de "Primavera en las alturas", que tendrá como sede la localidad de Uquía el 6 de septiembre.
En esta oportunidad, la propuesta reunirá a más de 1.500 estudiantes de toda la Quebrada y Puna, con el propósito de llevar la Fiesta Nacional de los Estudiantes a todos los rincones de la provincia a fin de fortalecer la integración entre los jóvenes.
FNE 2025 llega la tercera edición del Festival Primavera en las Alturas
Un día antes, pero en este caso en San Salvador de Jujuy, una actividad similar se llevará a cabo en Ciudad Cultural: el próximo viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest. Luego de estos eventos comienzan la agenda oficial de la FNE 2025.
