miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 12:46
Uquía.

FNE 2025: llega la tercera edición del "Festival Primavera en las Alturas"

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en Uquía se realizará la tercera edición del “Festival Primavera en las Alturas”. Participarán más de 1500 estudiantes de Puna y Quebrada.

Por  Analía Farfán
FNE 2024: llega la segunda edición del Festival Primavera en las Alturas

FNE 2024: llega la segunda edición del "Festival Primavera en las Alturas"

En esta oportunidad, la propuesta reunirá a más de 1.500 estudiantes de toda la Quebrada y Puna, con el propósito de llevar la Fiesta Nacional de los Estudiantes a todos los rincones de la provincia a fin de fortalecer la integración entre los jóvenes.

FNE 2025 llega la tercera edición del Festival Primavera en las Alturas

Un día antes, pero en este caso en San Salvador de Jujuy, una actividad similar se llevará a cabo en Ciudad Cultural: el próximo viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest. Luego de estos eventos comienzan la agenda oficial de la FNE 2025.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

