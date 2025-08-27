Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

La Carrera de Medicina ya no es un sueño para la provincia de Jujuy . En las últimas horas la CONEAU aprobó los pliegos que permitirán el inicio de la carrera en la provincia con la instancia de pre inscripción inicie el 1°de septiembre.

Visita. El presidente de la UIA ya está en Jujuy reunido con los directivos de la empresa Ledesma

Se trata de un sueño para cientos de jujeños que no cuentan con las posibilidades para su formación en otras provincias a cargo de prestigiosos profesionales de nuestra tierra.

En el mes de abril, el doctor Antonio Buljubasich , encargado de la implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy señalaba a todojujuy : "Estamos a la espera de la devolución final de la CONEAU. No tenemos precisión de tiempo, pero tenemos grandes expectativas de que este año recibamos la aprobación y podamos comenzar con los cursos de ingreso y de fortalecimiento para los estudiantes del secundario".

En las últimas horas, La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria , organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación aprobó el inicio de la Carrera de Medicina en Jujuy y se espera que luego el anuncio oficial se inicie con los cronogramas de preinscripción y procesos educativos.

Fechas importantes para el inicio de la Carrera de Medicina en Jujuy

La CONEAU dio luz verde al inicio de la carrera.

Preinscripciones: desde el 1° de septiembre de 2025.

desde el 1° de septiembre de 2025. Inicio de curso de nivelación: octubre 2025

octubre 2025 Examen de ingreso: febrero 2026 (para los que cumplieron todos los requisitos)

febrero 2026 (para los que cumplieron todos los requisitos) Inicio de clases: marzo de 2026 (para los primeros 60 del orden de mérito del examen)

marzo de 2026 (para los primeros 60 del orden de mérito del examen) Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador).

Antonio Buljubasich.png Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich.

Medicina en Jujuy

Se tiene previsto que las clases sean dictadas en la ciudad de Libertador General San Martín, inicialmente en la Escuela Técnica Herminio Arrieta, hasta que finalicen las obras del Hospital Regional, espacio que se utilizaría como sede definitiva.

El proyecto académico fue presentado ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y, tras algunas observaciones que fueron subsanadas, se estaba a la espera del dictamen final.

Una vez aprobado, la carrera será financiada por el Estado nacional y el título será otorgado por la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), en el marco de un convenio con el gobierno provincial y universidades de otras jurisdicciones.

Cupo y cuerpo docente en la Carrera de Medicina

Desde la Legislatura destacaron que el cupo inicial será de 60 estudiantes y que se implementarán cursos gratuitos de nivelación para jóvenes de nivel secundario interesados en ingresar, dado que habrá un examen de admisión.

Esta decisión fue tomada en el mes de abril, cuando se llevó adelante una reunión entre los integrantes de la comisiones de Salud y Educación y el doctor Antonio Buljubasich, Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud.

El encuentro tuvo como objetivo poner al tanto a los legisladores sobre los avances en la creación de la carrera de medicina en Jujuy, un proyecto que busca mejorar la atención médica en la provincia.

Desde la presidencia de la Comisión de Educación, destacaron que la creación de esta carrera responde a la urgente necesidad de contar con más médicos en Jujuy y enfatizaron la importancia del cupo limitado a 60 estudiantes, lo que garantiza una formación personalizada y de calidad buscando reducir las altas tasas de deserción estudiantil, especialmente en el primer año de cursada.

Carrera de medicina: egresaron 35 profesionales que serán parte del plantel docente Carrera de medicina: egresaron 35 profesionales que serán parte del plantel docente

En cuanto al cuerpo docente, se informó que estará integrado por profesionales formados a través de una diplomatura con orientación en docencia universitaria, desarrollada específicamente para el proyecto.

Fue en abril de 2025 cuando el gobernador Carlos Sadir presidió la ceremonia de entrega de certificados a la primera cohorte de la Diplomatura en Ciencias Médicas, una instancia formativa clave en el camino hacia la implementación de la carrera de medicina en Jujuy que sería el año próximo.

Convocan a docentes jujeños para la carrera de Medicina Convocan a docentes jujeños para la carrera de Medicina

Carrera de medicina: requisitos para docentes

La Agencia busca docentes con una clara vocación pedagógica, proactivos y con formación en herramientas didácticas, curriculares y tecnológicas aplicadas a la enseñanza. Se valorará especialmente la experiencia en educación en línea.

Uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es fortalecer el sistema de salud de la provincia, formando médicos en territorio jujeño con la expectativa de que puedan continuar su desarrollo profesional en la región.

A su vez, mediante La Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud, se realizó el lanzamiento de convocatoria destinada a docentes jujeños para integrar el equipo de formación de aspirantes a carreras de medicina en todo el país.

El curso se desarrollará de forma intensiva durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Su objetivo es nivelar y fortalecer los conocimientos de los estudiantes que aspiran a ingresar a Medicina, brindándoles una base sólida y herramientas clave para afrontar los desafíos académicos del ámbito universitario.

Para más información, se puede acudir personalmente a la sede de la Agencia en avenida Fascio 894 (San Salvador de Jujuy), de lunes a viernes de 8 a 13 hs, o escribir al correo electrónico: [email protected].