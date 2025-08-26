Se confirmó el increíble elenco que tendrá "En el Barro" en su segunda temporada.

Desde su lanzamiento el 14 de agosto de 2025, “En el Barro” se posicionó como la serie argentina más popular de Netflix, superando rápidamente otras producciones locales y asegurando un lugar destacado en el top 10 del país. Hoy, ya se especula sobre una 2° temporada que sumará nuevos personajes que hasta ahora se presentaron de manera paulatina.

Este spin-off de “El Marginal” sigue la historia de Gladys Borges (Ana Garibaldi), la viuda del recordado delincuente Mario Borges, quien debe sobrevivir en La Quebrada, un penal marcado por alianzas, traiciones y personajes peligrosos como “María”, “La Gallega” y “La Zurda”.

Ana María Garibaldi seguirá como Gladys, la viuda de Mario Borges. Todo indica que Gladys y sus compañeras seguirán en la segunda temporada, junto con la llegada de nuevos personajes que ampliarán la trama.

La segunda temporada, que ya fue filmada y llegará en el verano de 2026. ¿Cuándo se estrena "En el Barro 2"? Aunque Netflix todavía no confirmó un día específico para el lanzamiento, la serie adelantó que los episodios de la segunda temporada estarán disponibles durante el verano de 2026, un momento clave en el calendario de plataformas de streaming para estrenos a nivel mundial.

En el Barro En el Barro es la serie éxito de Netflix. Los nuevos personajes de la segunda temporada de "En el Barro" La segunda entrega, cuya filmación ya concluyó y que se estrenará en el verano de 2026, anticipa mayor tensión y novedades en el elenco. Eugenia “La China” Suárez dará vida a Nicole, una escort de lujo que ocupará un lugar destacado en la historia. La China Suárez como Nicole en el detrás de cámaras de la serie. Verónica Llinás asumirá el papel de una reclusa que se perfila como la nueva antagonista principal de La Quebrada. Verónica Llinás estará en la segunda temporada. Victorio D’Alessandro y Charo López se suman para aportar dinamismo y establecer nuevas relaciones dentro de la trama , aunque aún no se han revelado sus personajes .

y se suman para aportar y establecer dentro de la , aunque aún no se han revelado sus . L-Gante debutará como actor, además de interpretar canciones para la serie, con una escena especial junto a Carolina Kopelioff que se anticipa como una de las más comentadas. L-Gante, además de cantar temas para la serie, se estrenará como actor.

