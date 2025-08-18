Furor por "En el Barro", de Netflix: ¿Quién es la actriz que encarna a "La gallega"?

La reciente producción argentina En el barro debutó este jueves 14 de agosto en Netflix . Este spin-off de la popular saga El marginal incorpora a una reconocida actriz española en el papel de “ La gallega ”, uno de los personajes centrales de la trama . La serie explora la vida en un penal femenino y reúne a un reparto de destacados intérpretes .

La encargada de dar vida a “ La gallega ” es Ana Rujas , reconocida actriz española . Su incorporación a En el barro la sitúa como una de las figuras principales de esta producción de Underground Contenidos . Rujas ha logrado reconocimiento internacional gracias a su destacada actuación en la serie La Mesías , un papel que le valió elogios de la crítica y mayor visibilidad en la industria audiovisual .

La serie En el barro se estrenó este jueves 14 de agosto en Netflix.

En esta nueva historia carcelaria , su personaje forma parte del núcleo central de internas que enfrentan los desafíos cotidianos dentro del penal “ La Quebrada ”.

Ana Rujas comparte el foco de la trama con Ana Garibaldi , quien retoma su emblemático rol de Gladys Guerra , apodada “ La Borges ”, del universo de El marginal .

El elenco se completa con Valentina Zenere, reciente figura de éxito en las series Élite y Nahir; la veterana Rita Cortese, reconocida por sus actuaciones en Relatos Salvajes, Las Siamesas y Blondi; Lorena Vega, protagonista de Norma y Envidiosa; y la actriz colombiana Carolina Ramírez, conocida por La Reina del Flow.

La trama se desarrolla en el penal de mujeres.

El creador de la serie, Sebastián Ortega, señaló que la producción presenta un amplio abanico de personajes, y que la intención es profundizar en el origen de cada uno. Las historias son variadas: desde una cirujana estética hasta una joven acusada del asesinato de su pareja.

Cuál es la trama de En el barro

La historia de la serie transcurre en el penal femenino “La Quebrada”, y gira en torno a cinco mujeres que forjan un vínculo muy fuerte tras un accidente con consecuencias fatales. La corrupción y las disputas de poder dentro de la prisión ponen en riesgo su relación. Según la sinopsis oficial, se trata de una propuesta intensa y dramática, que mantiene la esencia característica de El marginal.

El personaje de En el barro que desata el caos.

“La idea es mantener el concepto a nivel universo de El marginal no solo en temas estéticos, sino en el método que nos lleva a meternos en la historia”, explicó Sebastián Ortega. El productor también destacó las particularidades del ámbito penitenciario femenino: “Nos encontramos con un mundo diferente, con situaciones y sensibilidades distintas”, añadió.

Qué participaciones especiales tiene la ficción

La ficción incluye cameos que despertaron gran interés, entre los que sobresale el estreno actoral de la cantante María Becerra. Su personaje, Cleo, comparte una escena de alta tensión con Valentina Zenere, que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sebastián Ortega elogió su desempeño: “Tiene muchísimas condiciones. Se para bien, mira bien, dice bien”, afirmó.

Otra intervención relevante es la de María Eugenia “La China” Suárez, que se incorporó para interpretar a una reclusa y reveló que cambiará su look para el papel, aunque su aparición está prevista para la segunda temporada. El elenco de apoyo cuenta además con figuras como Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina.