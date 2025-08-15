Estrenó "En el barro" y hubo un sentido homenaje a Locomotora Oliveras en el primer capítulo

El 14 de agosto llegó En el barro , la esperada producción derivada de El Marginal , que rápidamente encendió la conversación en redes sociales gracias a varias escenas impactantes y a la participación de personalidades ajenas a la actuación, como la reconocida cantante María Becerra .

Streaming. Cuándo se estrena en Netflix "En el Barro", el spin-off de "El Marginal"

Entre los momentos que más llamaron la atención del público también destacó la presencia de Alejandra “Locomotora” Oliveras —quien murió el pasado 28 de julio — y el emotivo tributo que la serie incluyó en su honor.

La múltiple campeona mundial debutó como actriz en la serie producida por Sebastián Ortega , pero su repentina muerte , ocurrida pocas semanas antes del lanzamiento, llevó al equipo creativo a rendirle un homenaje especial . Por ello, la apertura del primer episodio incluye una dedicatoria que reza: “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras” .

Tanto esa leyenda inicial como su participación en la ficción conmovieron profundamente a la audiencia. En redes sociales, especialmente en X , abundaron los mensajes cargados de emoción, con frases como “me destruye” , “es lo más chocante que me pasó este mes” o “qué injusta la vida” , reflejando el impacto que generó verla en pantalla tras su fallecimiento .

La boxeadora interpreta en la serie a Rocky.

En la serie, Oliveras da vida a Rocky, una interna que enfrenta cargos por el homicidio de su esposo. El año pasado, durante una entrevista en la mesa de Juana Viale, la deportista —recién iniciada en la actuación— expresó su entusiasmo por esta experiencia: “Es hermoso, un mundo nuevo para mí, nunca actué en ficción. Me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad. Cuando me llamaron no lo podía creer”.

Asimismo, ofreció más precisiones sobre el papel que interpreta en la trama ambientada en una prisión: “Soy una asesina. Yo maté haciendo justicia, a un hombre, a mi marido. Por eso estoy en la cárcel hace muchos años, pero no soy narco ni chorra. Cuando vean la serie se van a dar cuenta y me van a dar la razón”.

En relación con su decisión de aceptar el papel, explicó con franqueza: “Cuando me contaron sobre el papel y por qué estoy en la cárcel dije que sí. Si me hubieran dicho ‘sos narco’, no hubiese podido. No puedo actuar de narco o de chorra. De asesina sí, pero por el motivo”.

El adiós del elenco de En el barro a Oliveras

Tras difundirse la triste noticia de su fallecimiento, numerosos integrantes del reparto de la serie compartieron en redes sociales su dolor y sus recuerdos. Entre ellos, se destacó María Becerra, quien además de debutar como actriz en esta producción, interpretó el tema principal de la banda sonora. En su mensaje escribió: “Que en paz descanse nuestra gran Locomotora. Una luchadora dentro y fuera del ring. ¡Gracias por tus grandes enseñanzas! Te vamos a extrañar mucho”.

La actriz Carla Pandolfi recordó a la Locomotora Oliveras, su compañera de elenco en la serie En el barro.

Siguiendo esta misma línea, el perfil oficial de Netflix Argentina en redes sociales compartió un mensaje de despedida: “Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”.

Por su parte, la intérprete Carla Pandolfi, también integrante del elenco de la serie, dejó su recuerdo en la sección de comentarios: “Qué alegría conocerte y trabajar juntas! Entusiasta de la vida, Ale. Tu Rocky de En el barro quedará en nuestros corazones”.

“Tu energía era arrolladora, como tu entusiasmo por vivir y seguir aprendiendo de lo que todavía no habías transitado. Nos motivabas siempre con tus rutinas de entrenamiento, tu música que siempre te acompañaba, y también con tu experiencia de vida como muestra de superación diaria sin victimizarte”, expresó Pandolfi en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una fotografía junto a la atleta tomada durante las grabaciones.

La boxeadora interpreta en la serie a Rocky, una reclusa acusada de haber asesinado a su marido.

“Me quedan las charlas compartidas, tu cariño, tu respeto, tu amor por la vida. Fuiste, sos y serás la gran campeona de tu vida”.