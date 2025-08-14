El dato que lanzó Pamela Roylance sobre su paso por "La familia Ingalls" y sorprendió a todos

Pamela Roylance se enteró de una polémica de "La familia Ingalls" años después del termino de la serie.

Pamela Roylance , reconocida por su papel de Sarah Carter en la novena temporada de La familia Ingalls (Little House on the Prairie) , describió su participación en la serie como la realización de un sueño . Lo que no imaginaba entonces era que la incorporación de su familia ficticia —los Carter — generaría controversia entre los seguidores más devotos del programa.

En una conversación con Buzzfeed , la actriz junto a Stan Ivar , quien interpretó a su esposo en la historia, John Carter , recordaron su breve pero significativa etapa dentro de este clásico de la televisión.

La novena temporada, transmitida entre 1982 y 1983 , representó un punto de inflexión : la familia Ingalls, que había sido el centro del relato desde 1974 , perdió protagonismo, mientras que los Carter ocuparon la famosa cabaña que daba nombre a la serie.

De los personajes originales, únicamente Melissa Gilbert (Laura Ingalls Wilder) y Dean Butler (Almanzo Wilder) continuaron como habituales, mientras que Michael Landon , interpretando a Charles “Pa” Ingalls , pasó a figurar como invitado especial .

“Me encanta la temporada 9. Me gusta su toque arriesgado. Entramos en un programa icónico con el regalo de ser parte del elenco principal. Vivíamos en la casita y éramos los mejores amigos de Laura y Almanzo”, relató Roylance, de 73 años.

Además, Pamela Roylance subrayó la influencia de Michael Landon —quien también ejercía como productor— en la incorporación de la nueva familia. “Nos dio dos niños adorables que eran irresistibles. Trajo a Shannen Doherty como la sobrina de Almanzo. Michael nos puso en una posición para aparecer en casi todos los episodios de esa temporada”, relató.

No obstante, la actriz no anticipaba que este cambio generaría rechazo entre ciertos seguidores. “No se me ocurrió que la gente pudiera no querernos. Fue recientemente, conociendo fans en firmas de autógrafos, cuando descubrí que no a todos les gustaba la familia Carter”, confesó.

Y agregó: “Entiendo de dónde viene ese sentimiento: como fan, tampoco me habría gustado ver irse a mis personajes favoritos. Pero yo estaba feliz de formar parte de aquello”. Para Pamela Roylance, incorporarse al elenco representó mucho más que un simple empleo; fue el motivo que la llevó a abandonar su trayectoria como docente y enfocarse por completo en la actuación.

“Recuerdo estar de pie en la casita y mirar hacia el altillo por primera vez. Pensaba: ‘Soy la única mujer en el planeta que puede estar en estas botas, con este vestido de pradera, y que este sea mi hogar durante el tiempo que dure’”, dijo.

Los nervios se apoderaron de Stan Ivar en su primera escena

Stan Ivar, de 82 años, relató su propia vivencia y la profunda admiración que sentía por Michael Landon. Durante su primer rodaje, los nervios lo hicieron olvidar repetidamente sus diálogos, hasta que Landon intervino personalmente.

“Me llevó a un lado y me dijo: ‘No te preocupes. Te prometo que nunca dejaré que salgas mal parado. Confía en mí. Haz lo que tengas que hacer y si algo no me gusta, te lo diré’. Eso me quitó toda la presión”, rememoró.

Tanto Ivar como Pamela Roylance coincidieron en que Landon, quien falleció en 1991 a los 54 años, era un líder generoso y protector.

La novena temporada resultó ser la última del programa, aunque posteriormente se filmaron tres películas televisivas que continuaban la narrativa. Hoy, más de cuatro décadas después, La familia Ingalls permanece como un ícono de la televisión familiar.