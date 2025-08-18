lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 21:01
Educación.

Alerta por fuerte viento en Jujuy: este martes, las clases pueden ser virtuales

El Ministerio de Educación informó que los directivos de las escuelas podrán permitir que las clases sean virtuales si la situación lo requiere.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Clases virtuales (foto ilustrativa).

Clases virtuales (foto ilustrativa).


La jornada comenzará con precipitaciones aisladas y una temperatura mínima de 7°C, mientras que la máxima está prevista en 21°C, acompañada por ráfagas intensas durante gran parte del día.

Ante esta situación, la directora de Educación Superior de Jujuy, Carolina Calvó, explicó que no habrá suspensión de actividades educativas, pero aclaró que, "si la situación lo amerita, las clases podrán pasar a modalidad virtual. La decisión quedará en manos de cada directivo, que evaluará las condiciones en su establecimiento".

“Esto es para toda la provincia, en todos los niveles educativos. No hay suspensión, solo se programa en modalidad virtual”, señaló Calvó, al tiempo que reconoció que en algunos casos el viento genera dificultades en la conectividad, lo que podría afectar la implementación de la medida.

Alerta por viento
Alerta por viento en Jujuy.

Alerta por viento en Jujuy.

Clases virtuales en el norte

Asimismo, Carolina Calvó mencionó que, para proteger la integridad de la comunidad educativa, las clases en el Instituto de Educación Superior (IES) Nº 1 de La Quiaca y Abra Pampa se realizarán de manera virtual. Esta decisión busca evitar riesgos innecesarios derivados del intenso viento, que podrían afectar el normal desplazamiento y funcionamiento de la actividad escolar.

Además, la alerta amarilla se suma a una advertencia por incendios forestales en distintos sectores de la provincia, con niveles de riesgo “alto” y “muy alto”, particularmente en la Puna y los valles, debido a la sequía ambiental y la fuerza del viento.

Embed - Directora de Educación Superior de Jujuy, Carolina Calvó

