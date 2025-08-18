Este sábado, el Museo del Cabildo celebra su primer aniversario con entrada gratuita

El nuevo Cabildo Histórico

Este sábado 23 de agosto, en el marco de su primer aniversario, el Museo del Cabildo de Jujuy abrirá sus puertas sin cargo para toda la comunidad.

La directora del Museo del Cabildo, Gabriela Modena, anunció que por el aniversario del espacio se decidió ofrecer entrada libre y gratuita para que todos los jujeños puedan disfrutar de su propuesta histórica y cultural.

cabildo de jujuy.jpg Cabildo de Jujuy. “El museo va a estar abierto para toda la gente sin cargo, desde las 9 hasta las 18.30. Queremos que las familias se acerquen y vivan la experiencia de recorrer nuestra historia”, explicó Modena, quien además pidió a los visitantes asistir sin mochilas grandes, mate, pochoclos o alimentos, para preservar los espacios y facilitar el ingreso.

El Museo del Cabildo se presenta como “una grandísima línea de tiempo” que recorre la historia de Jujuy desde sus pueblos originarios y el vínculo con la Pachamama, pasando por la etapa colonial y la importancia institucional del Cabildo, hasta llegar a la provincia actual.

Con el lema “Historia viva”, la institución invita a toda la comunidad a participar de esta jornada especial que, además de celebrar el aniversario, busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los jujeños con su patrimonio histórico. Embed - GABRIELA MODENA - Directora del museo del Cabildo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







