lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 21:36
Jujuy.

Este sábado, el Museo del Cabildo celebra su primer aniversario con entrada gratuita

La jornada se extenderá desde las 9 de la mañana hasta las 18.30, con la última visita programada para ese horario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El nuevo Cabildo Histórico

El nuevo Cabildo Histórico

Este sábado 23 de agosto, en el marco de su primer aniversario, el Museo del Cabildo de Jujuy abrirá sus puertas sin cargo para toda la comunidad.

Lee además
Amplia participación en el primer evento Desafío Cabildo Gamer 
Jujuy.

Desafío Cabildo Gamer: más de 5 mil chicos dijeron presente
Ganadores del Desafío Cabildo Gamer.
eSports.

Quiénes son los ganadores del Desafío Cabildo Gamer en Jujuy

La directora del Museo del Cabildo, Gabriela Modena, anunció que por el aniversario del espacio se decidió ofrecer entrada libre y gratuita para que todos los jujeños puedan disfrutar de su propuesta histórica y cultural.

cabildo de jujuy.jpg
Cabildo de Jujuy.

Cabildo de Jujuy.

“El museo va a estar abierto para toda la gente sin cargo, desde las 9 hasta las 18.30. Queremos que las familias se acerquen y vivan la experiencia de recorrer nuestra historia”, explicó Modena, quien además pidió a los visitantes asistir sin mochilas grandes, mate, pochoclos o alimentos, para preservar los espacios y facilitar el ingreso.

El Museo del Cabildo se presenta como “una grandísima línea de tiempo” que recorre la historia de Jujuy desde sus pueblos originarios y el vínculo con la Pachamama, pasando por la etapa colonial y la importancia institucional del Cabildo, hasta llegar a la provincia actual.

Con el lema “Historia viva”, la institución invita a toda la comunidad a participar de esta jornada especial que, además de celebrar el aniversario, busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los jujeños con su patrimonio histórico.

Embed - GABRIELA MODENA - Directora del museo del Cabildo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desafío Cabildo Gamer: más de 5 mil chicos dijeron presente

Quiénes son los ganadores del Desafío Cabildo Gamer en Jujuy

Por primera vez, el Cambio de Guardia de Honor se hace en el Cabildo de Jujuy

Comienza hoy la Semana de la Independencia en El Cabildo: conocé las actividades día por día

Alerta por fuerte viento en Jujuy: este martes, las clases pueden ser virtuales

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Candidatos para las elecciones 2025 en Jujuy.
Definido.

Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Atención.

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel