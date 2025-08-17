Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo este domingo por vientos intensos que alcanzarán entre 50 y 70km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta 140km/h, especialmente en zonas montañosas del noroeste provincial.

¿Qué zonas de Jujuy están bajo alerta? El SMN incluye en el alerta amarillo diversas áreas cordilleranas y montañosas de la provincia, como: Puna de Susques, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y también Yavi.

En este sentido, solicitan circular con precaución por las rutas de la zona por la presencia de fuertes ráfagas de viento y tierra.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 50 y 70km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 140km/h, sobre todo en zonas de mayor altitud.

alerta jujuy Hasta cuándo es la alerta El aviso rige durante este domingo 17 de agosto, con posibilidad de extenderse hacia la noche o incluso el lunes en sectores elevados, ya que el fenómeno se mantiene activo en la zona cordillerana. Para el día lunes se mantiene por la tarde y noche mientras que el día martes se esperan vientos durante toda la jornada. alerta amarilla en Jujuy Recomendaciones Frente a esta situación, el organismo nacional recomienda: Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

Asegurar objetos en balcones o patios que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Tener a mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos, agua, cargador y teléfono.

