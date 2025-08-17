Multitudinario festejo del Día del Niño en el Parque San Martín

Organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Gobierno provincial , se celebró el Día del Niño en el Centro Deportivo “Hugo Conde” ubicado en el Parque San Martín , con actividades lúdicas, música, juegos, actividades para toda la familia y sorteos.

Desde las primeras horas de la mañana, el parque se convirtió en un gran espacio de encuentro y diversión, con música en vivo, espectáculos, entrega de kits de bienvenida, competencias de bicicletas, actividades deportivas y una kermés con juegos tradicionales .

Rodrigo Altea, Secretario de Desarrollo Humano del municipio, aseguró que la celebración fue después de mucho trabajo de todos los equipos municipales para “la promoción de derecho, promoción de la salud, recibiendo a todos los chicos de la ciudad en una jornada muy linda”.

“Un lugar que creo que todos los jujeños nos gustan mucho, donde lo estamos justamente ahora remodelando para dar una mejor condición, con distintos deportes, pero siempre he pensado en esto, el lugar de encuentro, de conexión”, dijo el funcionario.

“Quiero destacar y valorizar mucho el trabajo a cada uno de estos empleados municipales que vienen con mucho entusiasmo con ganas de recibir a los vecinos, los niños, amigos de sus hijos, y los reciben para jugar, para divertirse, pero también para generar una contención que tiene que ver con esto, con la felicidad”, cerró.

El ingreso fue gratuito, y las entradas fueron retiradas con anticipación en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la sede central de la Municipalidad y en Radio Muni, con la cual participaron de sorteos.

El festejo tuvo el objetivo de ofrecer a la comunidad de la capital una oportunidad de disfrutar al aire libre, en un entorno seguro y festivo, celebrando la niñez con todo el color y la calidez que caracteriza a esta fecha en la ciudad.

La Subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, se mostró muy conforme por el evento al que calificó de “impresionante por la cantidad de gente que hay. Nos acompañó el día. Pusimos todo para que los chicos tengan un día lindo, que tengan regalos, que tengan juegos, sorteos, que tengan de todo, así que muy felices con la convocatoria”.

Día del Niño, una tradición con historia

La celebración del Día del Niño en Argentina tiene una larga trayectoria. Durante décadas se realizaba el primer domingo de agosto, pero en 2003 se trasladó al segundo domingo para favorecer la planificación comercial. A partir de 2013, volvió a modificarse y desde entonces suele coincidir con el tercer domingo del mes, como ocurrirá este año.

El decreto presidencial subraya que esta fecha "constituye una tradición arraigada en nuestro país" y destaca que “los niños son un pilar fundamental de nuestra Nación”. A través de este tipo de políticas, el Estado busca reforzar la **reflexión colectiva, el entretenimiento saludable y el reconocimiento del rol protagónico que tienen los niños en la sociedad”.