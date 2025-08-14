jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 09:26
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy festeja el Dia del Niño con entradas gratis para los más chicos ante Chaco For Ever

Maria Eugenia Burgos
Por Maria Eugenia Burgos
Dia del niño
El próximo domingo, el estadio “23 de Agosto” será mucho más que el escenario de un partido de fútbol: se convertirá en una gran fiesta familiar. Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Chaco For Ever por una nueva fecha del torneo, y lo hará con una propuesta especial para agasajar a los más chicos en el marco del Día del Niño.

Lee además
Payamigos (foto archivo)
Empatía.

Día del Niño: los Payamigos visitarán pueblos rurales de Jujuy y necesitan ayuda
El 33% de los consultados dijo que el regalo será algo relacionado con el sector textil, mientras que el 22% elegirá un juguete. De esta forma se invirtieron las preferencias del año 2024
Economía.

Día del Niño 2025: más ropa que juguetes y gastos promedios de $50.000

En un gesto que refuerza su vínculo con la comunidad, el club anunció que cada socio o adulto que adquiera su entrada podrá ingresar acompañado de un niño o niña de hasta 12 años, sin pagar ningún costo adicional. De esta manera, la institución busca acercar a las nuevas generaciones a la mística del Lobo y alentar la pasión por los colores desde pequeños.

La propuesta no solo apunta a alentar al Lobo, sino también a crear un espacio de unión familiar, donde padres, madres, hijos e hijas puedan compartir juntos la pasión de ser hinchas albicelestes. El encuentro, que promete intensidad dentro de la cancha, también tendrá un importante componente social fuera de ella.

Dia del niño en Gimnasia
Día del Niño en el 23 de agosto: la solidaridad y el deporte pueden ir de la mano

En las puertas de acceso al estadio se habilitarán puntos de recepción de juguetes nuevos o en buen estado que los hinchas podrán donar. Todo lo recaudado será destinado a niños y niñas que se encuentran en el Hospital Materno Infantil, llevando un mensaje de solidaridad y empatía que trasciende lo deportivo.

El club destacó que esta iniciativa es una oportunidad para que los más pequeños aprendan valores fundamentales como el respeto por el rival, el trabajo en equipo y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. El fútbol, como herramienta social, puede convertirse en una gran escuela de vida.

Juguetes.
Este domingo, Día del Niño, en el 23 de agosto se habilitarán puntos de recepción de juguetes nuevos o en buen estado que los hinchas podrán donar. Todo lo recaudado será destinado a niños y niñas que se encuentran en el Hospital Materno Infantil

El Lobo y sus últimos cinco partidos

Gimnasia de Jujuy afrontará este fin de semana una nueva final en el Estadio 23 de Agosto, cuando reciba a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Joaquín Gil como árbitro principal del encuentro que será el domingo 17 de agosto desde las 16hs.

El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, Gimnasia de Jujuy se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.

En las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.

