Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitro confirmado

Gimnasia de Jujuy afrontará este fin de semana una nueva final en el Estadio 23 de Agosto, cuando reciba a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Joaquín Gil como árbitro principal del encuentro.
Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, horario, televisación y árbitro
La Zona B de la Primera Nacional está cada vez más pareja, y Gimnasia de Jujuy buscará este domingo 17 de agosto un triunfo que le permita seguir en la pelea por la cima. El partido frente al conjunto chaqueño comenzará a las 16:00 y se podrá ver por TyC Sports Play.
En las últimas horas, AFA designó a Joaquín Gil como juez principal, acompañado por Diego Martín como primer asistente, Gonzalo Ferrari como segundo asistente y Pablo Núñez en el rol de cuarto árbitro.
Primera Nacional: cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever
El Lobo y sus últimos cinco partidos
El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, Gimnasia de Jujuy se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.
En las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.
Chaco For Ever quinto en la tabla
Por su parte, el Albinegro está quinto en la tabla de posiciones, sumando 43 puntos. En los últimos cinco partidos, Chaco For Ever consiguió: dos derrotas, dos victorias y un empate. La fecha anterior, cayó ante Gimnasia de Mendoza por 2-0.
En el final del torneo, los dirigidos por Ricardo Pancaldo se enfrentarán a Agropecuario, San Telmo, Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres de Remedios de Escalada, y Morón.
Así es el camino de Gimnasia de Jujuy: las últimas fechas decisivas en la Zona B
La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas ocho partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán:
- Fecha 27: Chaco For Ever (L)
- Fecha 28: Almirante Brown (V)
- Fecha 29: Central Norte de Salta (L)
- Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
- Fecha 31: Chicago (V)
- Fecha 32: Agropecuario (L)
- Fecha 33: San Telmo (V)
- Fecha 34: Chacarita (L)
