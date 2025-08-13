miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 07:09
Empatía.

Día del Niño: los Payamigos visitarán pueblos rurales de Jujuy y necesitan ayuda

Los voluntarios están organizando diversas actividades para alegrar a niños de comunidades rurales y otros que están hospitalizados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Payamigos (foto archivo)

Payamigos (foto archivo)

La ONG Payamigos Hospitalarios anunció que este año realizará distintas intervenciones y actividades en diversos puntos de la provincia de Jujuy con motivo del Día del Niño.

Lee además
Comedor Nolasco: solidaridad en el Día del Niño.
Solidaridad.

Un comedor necesita juguetes y comidas para celebrar el Día del Niño: cómo ayudar
Día de la Niñez (foto ilustrativa).
Empatía.

Chicos jujeños de escasos recursos necesitan un regalo en el Día del Niño: cómo donar

Para llevar adelante las celebraciones, iniciaron una colecta solidaria de juguetes, peluches, golosinas y globos, que serán entregados en los lugares donde realizarán sus visitas:

  • Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy

  • Hospital de Ledesma

  • Valle Grande

  • Comunidades de Alfarcito, Tusaquillas y Aguas Blancas

  • Acompañamiento a actividades en Caimancito

image
Payamigos: solidaridad en el Día del Niño.

Payamigos: solidaridad en el Día del Niño.

“Todo lo que logremos reunir será entregado en los distintos lugares en los que vamos a intervenir”, expresaron desde la organización.

La primera jornada de recepción de donaciones se realizará este miércoles 13 de agosto, a las 18 horas, en la Plaza Belgrano de la capital jujeña.

payamigos .jpg

Quienes deseen colaborar o sumarse a las actividades pueden contactarse a través de las redes sociales de Payamigos Hospitalarios o a los teléfonos 388 439-7814 y 388 575-8919.

“Si te gustaría acompañarnos en estas intervenciones todavía estás a tiempo. ¡Sumate a los Payas!”, invitaron los organizadores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un comedor necesita juguetes y comidas para celebrar el Día del Niño: cómo ayudar

Chicos jujeños de escasos recursos necesitan un regalo en el Día del Niño: cómo donar

Día del Niño 2025: más ropa que juguetes y gastos promedios de $50.000

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Día del Niño en Jujuy: los juguetes más buscados y sus precios

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel