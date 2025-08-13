Día del Niño: los Payamigos visitarán pueblos rurales de Jujuy y necesitan ayuda

La ONG Payamigos Hospitalarios anunció que este año realizará distintas intervenciones y actividades en diversos puntos de la provincia de Jujuy con motivo del Día del Niño.

Para llevar adelante las celebraciones, iniciaron una colecta solidaria de juguetes, peluches, golosinas y globos, que serán entregados en los lugares donde realizarán sus visitas:

“Todo lo que logremos reunir será entregado en los distintos lugares en los que vamos a intervenir”, expresaron desde la organización.

La primera jornada de recepción de donaciones se realizará este miércoles 13 de agosto, a las 18 horas, en la Plaza Belgrano de la capital jujeña.

payamigos .jpg

Quienes deseen colaborar o sumarse a las actividades pueden contactarse a través de las redes sociales de Payamigos Hospitalarios o a los teléfonos 388 439-7814 y 388 575-8919.

“Si te gustaría acompañarnos en estas intervenciones todavía estás a tiempo. ¡Sumate a los Payas!”, invitaron los organizadores.