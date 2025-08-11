lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 07:05
Empatía.

Chicos jujeños de escasos recursos necesitan un regalo en el Día del Niño: cómo donar

Muchos pequeños pasan situaciones económicas muy duras y sus padres no pueden comprarle un regalo para esta fecha tan importante.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Día de la Niñez (foto ilustrativa).

Día de la Niñez (foto ilustrativa).

El domingo 17 de agosto se festeja el Día del Niño, una jornada muy especial para todos los chicos que esperan un regalito y poder disfrutar a pleno de su día, pero lamentablemente muchos de ellos se encuentran atravesando contextos críticos de pobreza y por esa razón no podrán recibir su agasajo como corresponde.

Ante esa situación, numerosas organizaciones, vecinos, merenderos, comedores, fundaciones y voluntarios de forma independiente se encuentra trabajando intensamente para poder conseguir donaciones que serán destinadas a estos chicos.

Ante ese triste contexto, numerosas organizaciones, vecinos, merenderos, comedores, fundaciones y voluntarios de forma independiente se encuentra trabajando intensamente para poder conseguir donaciones que serán destinadas a chicos de escasos recursos y también están organizando eventos para esta fecha.

Hay una gran variedad de opciones para colaborar con ellos, lo que más se necesita son donaciones de juguetes en buen estado, golosinas o también ofrecer algún servicio para el festejo como ser shows de magos, payasos, castillos inflables, música, u otras actividades recreativas a fin de que estos chicos pasen su día como ser merecen.

Siempre es importante remarcar que la gran mayoría de las personas que realizan estos eventos y agasajos lo hacen de forma voluntaria, es decir, consiguen la ayuda a pulmón y muchas veces deben poner de su bolsillo para que todos los pequeños puedan recibir su regalo.

Reyes Magos: piden juguetes para donar a merenderos
Donaciones de juguetes para el Día del Niño.

Día del Niño: dónde donar

Zona acceso sur

Casa para el Encuentro: 3884857753.

Lo de Zamba: 011-155883-3267.

San Pantaleón: 3884210314.

Vecinas asentamiento 16 de Mayo (Malvinas): 3884588374.

Merendero a Pulmón: 3885018949.

Alto Comedero

Merendero Pica Piedra: 3884450709

Manitos Unidas: 3884666056.

Tierra de Valientes: 3885006319.

Hogar Pequeña Belén: 3884076057.

Rinconcito de los Peques: 3884698332.

Palpalá

Comedor Esperanza: 3884661435.

Comedor Tiempo de Creer: 3884302375

Comedor Nolasco: 3885100379.

Otros lugares

Darlocab (Villa San Martín): 3886852768.

Por Una Sonrisa (evento en Aguas Blancas): 3884045812.

Vecinos de Cuyaya: 3884576403.

Evento de ambulantes y feriantes: 3885090399.

Comedor Ceres (barrio Cerro Las Rosas): 3884212485.

Tinkuna Cama (niños con cáncer): 3884717299.

