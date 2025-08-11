Chicos jujeños de escasos recursos necesitan un regalo en el Día del Niño: cómo donar

Día de la Niñez (foto ilustrativa).

El domingo 17 de agosto se festeja el Día del Niño, una jornada muy especial para todos los chicos que esperan un regalito y poder disfrutar a pleno de su día, pero lamentablemente muchos de ellos se encuentran atravesando contextos críticos de pobreza y por esa razón no podrán recibir su agasajo como corresponde.

Ante ese triste contexto, numerosas organizaciones, vecinos, merenderos, comedores, fundaciones y voluntarios de forma independiente se encuentra trabajando intensamente para poder conseguir donaciones que serán destinadas a chicos de escasos recursos y también están organizando eventos para esta fecha.

Hay una gran variedad de opciones para colaborar con ellos, lo que más se necesita son donaciones de juguetes en buen estado, golosinas o también ofrecer algún servicio para el festejo como ser shows de magos, payasos, castillos inflables, música, u otras actividades recreativas a fin de que estos chicos pasen su día como ser merecen.

Siempre es importante remarcar que la gran mayoría de las personas que realizan estos eventos y agasajos lo hacen de forma voluntaria, es decir, consiguen la ayuda a pulmón y muchas veces deben poner de su bolsillo para que todos los pequeños puedan recibir su regalo. Reyes Magos: piden juguetes para donar a merenderos Donaciones de juguetes para el Día del Niño. Día del Niño: dónde donar Zona acceso sur Casa para el Encuentro: 3884857753. Lo de Zamba: 011-155883-3267. San Pantaleón: 3884210314. Vecinas asentamiento 16 de Mayo (Malvinas): 3884588374. Merendero a Pulmón: 3885018949. Alto Comedero Merendero Pica Piedra: 3884450709 Manitos Unidas: 3884666056. Tierra de Valientes: 3885006319. Hogar Pequeña Belén: 3884076057. Rinconcito de los Peques: 3884698332. Palpalá Comedor Esperanza: 3884661435. Comedor Tiempo de Creer: 3884302375 Comedor Nolasco: 3885100379. Otros lugares Darlocab (Villa San Martín): 3886852768. Por Una Sonrisa (evento en Aguas Blancas): 3884045812. Vecinos de Cuyaya: 3884576403. Evento de ambulantes y feriantes: 3885090399. Comedor Ceres (barrio Cerro Las Rosas): 3884212485. Tinkuna Cama (niños con cáncer): 3884717299.

