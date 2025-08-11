Chicos jujeños de escasos recursos necesitan un regalo en el Día del Niño: cómo donar

El domingo 17 de agosto se festeja el Día del Niño, una jornada muy especial para todos los chicos que esperan un regalito y poder disfrutar a pleno de su día, pero lamentablemente muchos de ellos se encuentran atravesando contextos críticos de pobreza y por esa razón no podrán recibir su agasajo como corresponde.
Ante esa situación, numerosas organizaciones, vecinos, merenderos, comedores, fundaciones y voluntarios de forma independiente se encuentra trabajando intensamente para poder conseguir donaciones que serán destinadas a estos chicos.
Ante ese triste contexto, numerosas organizaciones, vecinos, merenderos, comedores, fundaciones y voluntarios de forma independiente se encuentra trabajando intensamente para poder conseguir donaciones que serán destinadas a chicos de escasos recursos y también están organizando eventos para esta fecha.
Hay una gran variedad de opciones para colaborar con ellos, lo que más se necesita son donaciones de juguetes en buen estado, golosinas o también ofrecer algún servicio para el festejo como ser shows de magos, payasos, castillos inflables, música, u otras actividades recreativas a fin de que estos chicos pasen su día como ser merecen.
Siempre es importante remarcar que la gran mayoría de las personas que realizan estos eventos y agasajos lo hacen de forma voluntaria, es decir, consiguen la ayuda a pulmón y muchas veces deben poner de su bolsillo para que todos los pequeños puedan recibir su regalo.
Donaciones de juguetes para el Día del Niño.
Día del Niño: dónde donar
Zona acceso sur
Casa para el Encuentro: 3884857753.
Lo de Zamba: 011-155883-3267.
San Pantaleón: 3884210314.
Vecinas asentamiento 16 de Mayo (Malvinas): 3884588374.
Merendero a Pulmón: 3885018949.
Alto Comedero
Merendero Pica Piedra: 3884450709
Manitos Unidas: 3884666056.
Tierra de Valientes: 3885006319.
Hogar Pequeña Belén: 3884076057.
Rinconcito de los Peques: 3884698332.
Palpalá
Comedor Esperanza: 3884661435.
Comedor Tiempo de Creer: 3884302375
Comedor Nolasco: 3885100379.
Otros lugares
Darlocab (Villa San Martín): 3886852768.
Por Una Sonrisa (evento en Aguas Blancas): 3884045812.
Vecinos de Cuyaya: 3884576403.
Evento de ambulantes y feriantes: 3885090399.
Comedor Ceres (barrio Cerro Las Rosas): 3884212485.
Tinkuna Cama (niños con cáncer): 3884717299.
