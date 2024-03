Solidaridad: una fundación tiene el techo roto y necesita ayuda

En ese marco, Magalí Gómez, una de las voluntarias, habló con Canal 4 y destacó que "hace prácticamente un año que estamos con problemas edilicios en la institución, tenemos los techos que están rotos. Todo el año 2023 la fundación no estuvo funcionando como corresponde, no estuvimos recibiendo a gente en situación de calle, que es nuestra misión. No pudimos tener la hospedería abierta por los problemas en los techos. Ahora estamos con una campaña donde queremos conseguir padrinos para que podamos resolver la problemática de la situación en la que estamos".