Murió Carlos Ferraro, ex gobernador de Jujuy

Carlos Ferraro, ex gobernador de Jujuy.

Carlos Alfonso Ferraro, exgobernador de la provincia de Jujuy, murió este martes 12 de agosto a los 72 años, luego de enfrentar una prolongada enfermedad. Reconocido por su trayectoria en el periodismo, la literatura y la política, su figura marcó una etapa particular en la historia institucional jujeña. No habrá velorio.

Trayectoria en el periodismo y la literatura Nacido en San Salvador de Jujuy el 21 de mayo de 1953, Ferraro se graduó como Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de La Plata. Desde joven desarrolló una intensa labor en los medios, desempeñándose como jefe de Prensa en la Universidad Nacional de Jujuy, jefe de Redacción del diario Pautas y conductor de programas televisivos, tanto de análisis político como de difusión turística de la provincia.

En paralelo a su trabajo periodístico, cultivó la escritura y publicó varios libros de cuentos y poemas, entre los que se destacan Azuledades (1979) y Don Cucha (1983).

Llegada a la gobernación En las elecciones de octubre de 1995, Ferraro fue candidato a vicegobernador acompañando al senador nacional Guillermo Eugenio Snopek, por el Partido Justicialista. Tras el triunfo electoral, asumió el cargo el 10 de diciembre de ese año.

Su llegada a la gobernación se produjo de manera inesperada: el 24 de febrero de 1996, Snopek falleció en un accidente automovilístico, lo que llevó a Ferraro a ocupar la titularidad del Ejecutivo provincial. Carlos Ferraro Carlos Ferraro, ex gobernador de Jujuy. Un mandato atravesado por tensiones Su gestión estuvo marcada por un contexto social complejo, con una fuerte conflictividad gremial en rechazo a las políticas neoliberales de la época. A esto se sumó la división interna en el Partido Justicialista, que debilitó su capacidad de sostener acuerdos políticos. Finalmente, Ferraro presentó su renuncia el 26 de noviembre de 1998. Fue sucedido por el entonces diputado provincial Eduardo Fellner.

