Sufrió pobreza, la alejaron de su madre, pero logró transformar el dolor en solidaridad

Belén Méndez es una jujeña que tuvo una vida muy difícil durante su niñez y adolescencia. Pasó hambre, a veces no tenía donde vivir con su familia y hasta tuvo que separarse de su madre, pero a medida que fue creciendo decidió torcer esa historia y combatir ese gran dolor con su mejor arma: un corazón solidario enorme.

En diálogo con Canal 4 comentó que "nací en el campo, vivía con mi mamá en Humahuaca. Muchas veces no teníamos para comer, ella trabajaba todo el día y con mi hermano tuvimos que salir a trabajar. Él hacía de guía de turismo y yo iba al mercado a lavar las lonas. Tenía 5 años y tenia que trabajar porque necesitábamos comer".

los pekes 22.jpg La conmovedora historia de Belén y su familia.

"También pedíamos comida en las casa e íbamos al comedor. No llegábamos a fin de mes, era imposible. Además alquilábamos y a veces nos echaban porque no teníamos para pagar. Nos mandaban a la calle y no teníamos donde dormir, a veces íbamos a la terminal a dormir", añadió.