La emotiva historia del jujeño que inspira a personas con discapacidad

Sobre su infancia y adolescencia mencionó que fue difícil "con el tema del estudio aún así quise demostrar que por más que tengamos una discapacidad podemos lograr todo lo que nos proponemos. Salí adelante porque tuve inspiración y aliento de varias personas, también me hizo muy bien ayudar a gente que tiene una discapacidad y darles contención para que salgan adelante como yo".

Fue así que Juan no abandonó su lucha y en 2011 salió del secundario, luego estudió bibliotecología y se recibió en 2014 de la tecnicatura y en 2023 de la licenciatura en esa misma carrera. Esos dos títulos no fueron su techo ya que actualmente está estudiando el profesorado de Educación Especial.

"Ser la inspiración de niños con discapacidad"

A pesar de haber sufrido discriminación y falta de inclusión, confía en que la sociedad jujeña está cambiando y de que todo va a seguir mejorando en relación a esa problemática.

Sobre su acción solidaria dijo que suele comunicarse con personas con discapacidad, entre ellos niños, "tengo algunas compañeras que tienen sus hijos con alguna discapacidad y trato de ser su inspiración. Les digo que no se rindan, que una discapacidad no determina que uno no se puede superar y lograr sus objetivos. Ellos son la esperanza para un mundo mejor".

