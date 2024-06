Un adulto mayor con discapacidad se perdió y lo buscan desesperadamente

El hombre tiene 72 años, posee un retraso madurativo y le cuesta socializar con personas que no conoce.

Mateo Evangelisto Paco salió el sábado a las 5 de la mañana de su domicilio del barrio Mariano Moreno de la ciudad de San Salvador de Jujuy , como lo solía hacer habitualmente, pero no regresó. Al día de hoy no se sabe nada de su paradero y su familia lo busca intensamente.

El hombre tiene 72 años y posee un retraso madurativo. Según el testimonio de sus familiares, "es tímido, no suele hablar mucho y nunca antes se había perdido. Hasta ahora no sabemos nada, ya está hecha la denuncia pero no nos dan ninguna novedad. Por eso estamos muy preocupados, les pedimos por favor a la sociedad que se comunique con la Policía o con nosotros si saben algo.