Buscan crear un registro provincial de chatarrerías y desarmaderos de autos en Jujuy

Cómo se podrán inscribir

Para realizar la inscripción en el Registro que será obligatorio, los comercios deberán cumplir con la presentación de una serie de requisitos. Por ejemplo la habilitación municipal y la copia certificada del contrato social, en el caso de personas jurídicas.

También la copia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI); constancia del C.U.I.L/T; el certificado de antecedentes penales, que en caso de las personas jurídicas, deberán presentar el que corresponda al representante legal; el carnet sanitario y la inscripción en la Dirección General de Rentas.

El Ministerio de Seguridad habilitará un libro de registro, que deberá estar foliado y consignar en la primera página los datos centrales de la persona física o jurídica titular del Registro; el nombre de fantasía, el domicilio; el número de Cuit o Cuil; el del libro y el de la inscripción en el registro.

También deberán estar consignados los datos del vendedor y del bien mueble usado con todos los datos como el nombre y apellido; el domicilio; DNI; en número de código del bien; el tipo de artículo, la marca y modelo, el número de serie y debe llevar la firma y aclaración del vendedor.

Qué pasará con los desarmaderos

En caso de los desarmaderos, deberán presentar constancia de baja y desarme del automotor, extendida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, debiendo indicar el destino de las autopartes extraídas con sus correspondientes números de identificación.

El proceso deberá acompañarse con la factura de compra o documento equivalente que avale la propiedad. El registro debe estar exceptuado de tachaduras y estar a disposición de la autoridad de aplicación, para su consulta, control y verificación, sino se labrará un acta de contravención.

En el caso de hallar bienes sin la identificación o registración, la autoridad de aplicación podrá disponer la intervención del mismo con la confección del acta, debiendo el comerciante mantener la posesión del bien sin poder comercializarlo.

El plazo de intervención no podrá ser superior a 72 horas hábiles, tiempo en el cual el comerciante deberá presentar la documentación respaldatoria para concluir la misma, y al cumplirse el plazo y de persistir la falta, el bien será decomisado.

Cuando se proceda al decomiso de bienes, se publicará por tres días en un diario de circulación local para buscar a su dueño. En caso que pasen 60 días u nadie reclame con pruebas ser el propietario del bien, se realizará anualmente una subasta pública a cargo del Colegio de Martilleros. Esos fondos serán destinados en partes iguales al Departamento de Judiciales y al Departamento Logística de la Policía de la Provincia de Jujuy.

Cuándo se consideran infracciones

Cuando no se esté inscripto en el Registro Provincial de Chatarrería, Desarmaderos de Automotores y Compra y Venta De Autopartes; o no estar los bienes debidamente asentados en el Libro de registro o estar incompleto.

Además al no tener debidamente identificados los bienes mediante código de barras o poseer elementos con numeración borrosa, adulterada o de dudosa procedencia. También tener elementos provenientes de ilícitos. De no existir elementos probatorios que demuestren lo contrario, se presume la buena fe del comprador.

Falsear los datos requeridos en la presente Ley; no permitir a la autoridad de aplicación la inspección del libro de registro o del local y carecer del formulario 04 del Registro de la Propiedad del Automotor al que correspondiere el dominio de los automotores o motovehículos entregados para su desguace, son otros puntos que llevan a la falta.

¿Cuáles serán las sanciones?

Además de las responsabilidades civiles, penales o administrativas, cuando se constate las irregularidades pueden sufrir multas, la clausura del local, el decomiso del bien mueble usado y el cierre definitivo del establecimiento.

El Juzgado Contravencional de la Provincia tendrá competencia para actuar en caso de infracción a la presente Ley con potestad sancionatoria, que teniendo en cuenta la gravedad, trascendencia y el perjuicio ocasionado al interés público, podrá anexar otras multas.

El monto de las multas

Serán sancionados con multa de una hasta diez unidades de multa (1 a 10 UM), y/o clausura, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad comercial en chatarrerías, desarmaderos de automotores, o se dediquen a la compra y venta de autopartes o bienes muebles usados que infrinjan la ley.

Como aquellos que no estuvieren inscriptos en el Registro Provincial; no se inscriban en el Registro, o los datos del vendedor no estén o del bien o lo hagan de manera incompleta, ni estén debidamente identificados los bienes usados con el código correspondiente.

También aquellos que posean elementos con numeración borrosa, adulterada o de dudosa procedencia; falsifiquen los datos exigidos por la autoridad de aplicación; posean bienes provenientes de actos ilícitos y no permitan inspección del libro, local o depósito, en cuyo caso le corresponderá la multa máxima prevista (10 UM).

El acta de comprobación deberá confeccionarse por triplicado, dejando una copia para el titular de la multa, otra para el Departamento Judiciales de la Policía de la Provincia y la restante para integrar al expediente que iniciará el Juzgado Contravencional, por ser el instrumento que encabeza el sumario administrativo.

Los titulares de los establecimientos deberán presentar una declaración jurada que describa el stock de piezas en su poder a la fecha de presentación, bajo apercibimiento de ser sancionados de conformidad a lo previsto precedentemente.

