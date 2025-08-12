martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 09:57
Solidaria.

Luz Tito recaudó $2.000.000 para ayudar a una nena de San Pedro de Jujuy

A través de un vivo de TikTok, la jujeña Luz Tito recaudó dinero para colaborar con una nena de San Pedro de Jujuy que necesita medicamentos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La emoción de Luz Tito.
La emoción de Luz Tito.
Paz fue diagnosticada con microcefalia, neurofibromatosis tipo 1 y retraso en el crecimiento. La pequeña requiere hormonas de crecimiento para su tratamiento, pero los medicamentos, cotizados en dólares, no están ingresando al país, por lo que la familia debe conseguirlos por cuenta propia.

Todos por Paz
Campaña solidaria por Paz.

Campaña solidaria por Paz.

Una cruzada solidaria en redes

Durante la transmisión en vivo, cientos de seguidores se sumaron para colaborar. El esfuerzo conjunto permitió reunir una suma significativa en muy poco tiempo. “Terminó el día súper feliz, estoy re contenta porque super ayudamos, recaudamos un montón de plata. Gracias”, expresó Luz Tito, visiblemente emocionada.

La influencer contó que intentó mantenerse fuerte frente a la madre de la niña, aunque la situación la conmovió profundamente. “Me hacía fuerte delante de la madre, pero no puedo. Los bebés son mi debilidad, son indefensos, me matan”, afirmó.

En apenas dos horas, la campaña consiguió reunir dos millones de pesos. “Se recaudó un montón, dos millones en dos horas, un montón, por estar acá hablando con ustedes. Valoro cada cosa de ustedes. Ojalá les vuelva todo el amor. Entre todos logramos un número grande. Los amo, gracias por estar”, manifestó Luz Tito a sus seguidores.

Embed

¿Quién es Luz Tito?

Desde San Salvador de Jujuy, Luz Tito se convirtió en una figura pública gracias a su participación en Gran Hermano 2025, donde brilló desde su ingreso hasta llegar al tercer puesto.

  • Experiencia internacional: Tras terminar la secundaria, vivió en Irlanda, donde desempeñó varios trabajos: niñera, guardarropa y mesera en una pizzería.
  • Actitud frontal y competitiva: Se presentó en el casting como alguien resuelta e intensa: “Soy muy competitiva y lo voy a dar todo
  • Conexión emocional y naturalidad: Su autenticidad y temple la convirtieron en referente mediática. Post-reality tuvo presencia en medios como Revista Gente, LAM e Infobae.

