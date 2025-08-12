El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas.

En la provincia de Jujuy, un sector de la Ruta Provincial 56, cercano a la localidad de La Mendieta, se transformó en un atractivo turístico por un fenómeno que desconcierta a visitantes y curiosos: los vehículos, con el motor apagado, parecen avanzar cuesta arriba por sí mismos.

La escena fue registrada en múltiples videos que circulan en redes sociales y plataformas como YouTube. En ellos, se observa cómo autos y camionetas, detenidos en un punto específico, comienzan a moverse hacia lo alto de la pendiente sin impulso externo. Las grabaciones, realizadas desde distintos ángulos, descartan ediciones o trucos, lo que alimenta aún más la curiosidad.

Teorías y explicaciones Entre los usuarios de redes sociales, la hipótesis más aceptada es que se trata de una ilusión óptica. La disposición del terreno y la vegetación harían que una pendiente descendente parezca ascendente a la vista, confundiendo la percepción de quienes transitan por el lugar.

Algunos sostienen que la inclinación real está oculta por elementos del paisaje, generando un efecto engañoso que provoca esta sensación de “subida” sin esfuerzo.

Otras teorías, más alejadas de la ciencia, sugieren la presencia de un campo antigravitatorio o un gran imán oculto bajo el asfalto. Aunque estas ideas carecen de sustento técnico, ganaron popularidad entre quienes buscan una explicación extraordinaria para el fenómeno. Un atractivo que gana visitantes Este punto de la Ruta 56 comenzó a atraer no solo a residentes de la zona, sino también a turistas que viajan especialmente para vivir la experiencia. Muchos llegan para grabar su propio video y comprobar por sí mismos lo que ven en internet. Más allá de su origen —ilusión óptica o fenómeno aún sin explicación definitiva—, el tramo se convirtió en un ejemplo de cómo un hecho curioso puede transformar un espacio cotidiano en un sitio de interés turístico en Jujuy. Embed - Gravedad Cero en Jujuy

