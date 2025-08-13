miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 09:47
17 de agosto.

Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Más de 7.300 residentes bolivianos en Jujuy están habilitados para votar el domingo 17 de agosto en tres recintos; el proceso promete ser seguro y organizado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
bolivia
Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Lee además
Avenida Forestal - Alto Comedero 
Capital.

Restricciones de tránsito en Alto Comedero por el desfile de la Independencia de Bolivia
Comunidad boliviana en Argentina.
Inmigración.

Cuáles son las provincias de Argentina con mayor comunidad boliviana

Qué se elige en Bolivia

La comunidad Bolivia debe elegir a sus autoridades para el pedio 2025-2030, en el cargo de Presidente, vice presidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes de la Cámara de Senadores.

Cuantos votantes bolivianos hay en Jujuy

En Jujuy, más de 7.300 ciudadanos bolivianos están habilitados para votar, son en total, 7.357 personas habilitadas para sufragar, quienes podrán hacerlo en tres localidades de la provincia: San Salvador de Jujuy, Perico y San Pedro. La comunidad boliviana que reside en Jujuy tendrá una activa participación en las elecciones nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Yuri Yandira Serrudo Fernández, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Jujuy
Yuri Yandira Serrudo Fernández, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Jujuy

Yuri Yandira Serrudo Fernández, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Jujuy

Cómo serán las elecciones de Bolivia en Jujuy

Las votaciones en la provincia de Jujuy se llevarán a cabo en 25 mesas habilitadas, distribuidas en tres distritos.

  • San Salvador de Jujuy
  • Perico
  • San Pedro

Instituciones habilitadas para la votación

  • Escuela Secundaria N. º59 Olga Aredez - calle Alvear 114- (sustituyendo a la "normal" por mejoras edilicias).
  • Centro Integrador Comunitario (CIC) II, en Perico - Yavi Centro -
  • CIC, en San Pedro - avenida San Expedito esquina Alfonsín -

El proceso es obligatorio para los ciudadanos bolivianos inscritos, incluidos los que residen en el exterior, y estará debidamente administrado. Se prevé que, para las 19:00 o 20:00, el Tribunal Supremo Electoral ya cuente con los primeros resultados consolidados del voto exterior

Elecciones en Bolivia:
Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

Dónde voto

Para quienes necesiten conocer su mesa de votación, está disponible la plataforma oficial "Yo Participo", donde ingresando nombre y fecha de nacimiento, el sistema indica el recinto asignado mediante un código CAPTCHA generado especialmente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Restricciones de tránsito en Alto Comedero por el desfile de la Independencia de Bolivia

Cuáles son las provincias de Argentina con mayor comunidad boliviana

Se llevó a cabo un acto por el aniversario de la Independencia de Bolivia en Jujuy

Cronograma de actividades en Jujuy por el bicentenario de Bolivia

Advierten sobre estafa en Jujuy con supuestos subsidios de Agua Potable para jubilados

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel