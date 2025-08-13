Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy

La comunidad boliviana residente en la provincia de Jujuy participará activamente de las elecciones generales de Bolivia el próximo domingo17 de agosto, fecha inamovible establecida por el Tribunal Supremo Electoral del país vecino. En esta jornada, se elegirán autoridades para el periodo 2025–2030.

Qué se elige en Bolivia La comunidad Bolivia debe elegir a sus autoridades para el pedio 2025-2030, en el cargo de Presidente, vice presidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes de la Cámara de Senadores.

Cuantos votantes bolivianos hay en Jujuy En Jujuy, más de 7.300 ciudadanos bolivianos están habilitados para votar, son en total, 7.357 personas habilitadas para sufragar, quienes podrán hacerlo en tres localidades de la provincia: San Salvador de Jujuy, Perico y San Pedro. La comunidad boliviana que reside en Jujuy tendrá una activa participación en las elecciones nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Yuri Yandira Serrudo Fernández, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Jujuy Yuri Yandira Serrudo Fernández, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en Jujuy Cómo serán las elecciones de Bolivia en Jujuy Las votaciones en la provincia de Jujuy se llevarán a cabo en 25 mesas habilitadas, distribuidas en tres distritos.

San Salvador de Jujuy

Perico

San Pedro Instituciones habilitadas para la votación Escuela Secundaria N. º59 Olga Aredez - calle Alvear 114- (sustituyendo a la "normal" por mejoras edilicias).

Centro Integrador Comunitario (CIC) II, en Perico - Yavi Centro -

CIC, en San Pedro - avenida San Expedito esquina Alfonsín - El proceso es obligatorio para los ciudadanos bolivianos inscritos, incluidos los que residen en el exterior, y estará debidamente administrado. Se prevé que, para las 19:00 o 20:00, el Tribunal Supremo Electoral ya cuente con los primeros resultados consolidados del voto exterior Elecciones en Bolivia: Elecciones en Bolivia: cómo votan los residentes bolivianos en Jujuy Dónde voto Para quienes necesiten conocer su mesa de votación, está disponible la plataforma oficial "Yo Participo", donde ingresando nombre y fecha de nacimiento, el sistema indica el recinto asignado mediante un código CAPTCHA generado especialmente.

