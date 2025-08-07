Restricciones de tránsito en Alto Comedero por el desfile de la Independencia de Bolivia

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que este sábado 9 de agosto se implementará un operativo especial de ordenamiento vial en el barrio Alto Comedero. La medida se debe a la realización del Desfile Cívico Cultural por el 200° Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se desarrollará a partir de las 13:00 horas sobre avenida Forestal.
El dispositivo tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente, así como asegurar el normal desarrollo del evento.
Zonas con restricciones de estacionamiento y circulación
Desde las primeras horas del sábado y durante todo el desarrollo del desfile, estará prohibido estacionar y circular en:
Cortes totales de tránsito
Los cortes vehiculares se aplicarán en los siguientes puntos estratégicos:
-
Forestal y Tte. Nívoli
-
Yuto y Snopek
-
Tte. Bolsán y Snopek
-
Forestal y El Chalicán
-
Aguas Calientes y Yuto
-
El Arenal y Yuto
-
Mina 9 de Octubre y Yuto
-
Las Lajitas y Yuto
Modificaciones en el recorrido del transporte urbano
Durante el operativo, las líneas de colectivos modificarán su circulación habitual en el ingreso al barrio Alto Comedero:
-
Ingreso general: Ruta 9 → Av. Forestal → Tte. Nívoli → Yuto → El Palmar → La Mendieta → El Chalicán → Av. Forestal → recorrido habitual.
-
Línea interbarrial: Av. Snopek → La Mendieta → El Chalicán → Av. Forestal → recorrido habitual.
-
Regreso: Av. Forestal → El Chalicán → Yuto → Av. Snopek → recorrido habitual.
Sentidos únicos de circulación habilitados
Se establecen sentidos únicos para facilitar la movilidad en calles internas del barrio:
Recomendaciones a la ciudadanía
Desde la Municipalidad se agradece la colaboración de la comunidad y se solicita a conductores y peatones extremar las precauciones, respetar la señalización colocada y acatar las indicaciones del personal de Tránsito que estará apostado en el lugar.
