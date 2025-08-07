Restricciones de tránsito en Alto Comedero por el desfile de la Independencia de Bolivia

Avenida Forestal - Alto Comedero

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que este sábado 9 de agosto se implementará un operativo especial de ordenamiento vial en el barrio Alto Comedero. La medida se debe a la realización del Desfile Cívico Cultural por el 200° Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se desarrollará a partir de las 13:00 horas sobre avenida Forestal.

El dispositivo tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente, así como asegurar el normal desarrollo del evento.

bicentenario de Bolivia en Jujuy (2) Zonas con restricciones de estacionamiento y circulación Desde las primeras horas del sábado y durante todo el desarrollo del desfile, estará prohibido estacionar y circular en:

Avenida Forestal, entre Tte. Nívoli y El Chalicán.

Cortes totales de tránsito Los cortes vehiculares se aplicarán en los siguientes puntos estratégicos: Forestal y Tte. Nívoli

Yuto y Snopek

Tte. Bolsán y Snopek

Forestal y El Chalicán

Aguas Calientes y Yuto

El Arenal y Yuto

Mina 9 de Octubre y Yuto

Las Lajitas y Yuto Modificaciones en el recorrido del transporte urbano Durante el operativo, las líneas de colectivos modificarán su circulación habitual en el ingreso al barrio Alto Comedero: Ingreso general: Ruta 9 → Av. Forestal → Tte. Nívoli → Yuto → El Palmar → La Mendieta → El Chalicán → Av. Forestal → recorrido habitual.

Línea interbarrial: Av. Snopek → La Mendieta → El Chalicán → Av. Forestal → recorrido habitual.

Regreso: Av. Forestal → El Chalicán → Yuto → Av. Snopek → recorrido habitual. Sentidos únicos de circulación habilitados Se establecen sentidos únicos para facilitar la movilidad en calles internas del barrio: Calle Yuto: circulación única desde El Chalicán hacia Av. Snopek.

Calle La Mendieta: circulación única desde Av. Snopek hacia El Chalicán. Recomendaciones a la ciudadanía Desde la Municipalidad se agradece la colaboración de la comunidad y se solicita a conductores y peatones extremar las precauciones, respetar la señalización colocada y acatar las indicaciones del personal de Tránsito que estará apostado en el lugar. Comunidad boliviana en Argentina. Comunidad boliviana en Argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.