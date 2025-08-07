jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 10:31
Capital.

Restricciones de tránsito en Alto Comedero por el desfile de la Independencia de Bolivia

Los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia se realizarán este sábado en Alto Comedero y habrá un gran operativo de tránsito.

Por  María Florencia Etchart
Avenida Forestal - Alto Comedero 

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que este sábado 9 de agosto se implementará un operativo especial de ordenamiento vial en el barrio Alto Comedero. La medida se debe a la realización del Desfile Cívico Cultural por el 200° Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se desarrollará a partir de las 13:00 horas sobre avenida Forestal.

El dispositivo tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente, así como asegurar el normal desarrollo del evento.

bicentenario de Bolivia en Jujuy (2)

Zonas con restricciones de estacionamiento y circulación

Desde las primeras horas del sábado y durante todo el desarrollo del desfile, estará prohibido estacionar y circular en:

  • Avenida Forestal, entre Tte. Nívoli y El Chalicán.

Cortes totales de tránsito

Los cortes vehiculares se aplicarán en los siguientes puntos estratégicos:

  • Forestal y Tte. Nívoli

  • Yuto y Snopek

  • Tte. Bolsán y Snopek

  • Forestal y El Chalicán

  • Aguas Calientes y Yuto

  • El Arenal y Yuto

  • Mina 9 de Octubre y Yuto

  • Las Lajitas y Yuto

Modificaciones en el recorrido del transporte urbano

Durante el operativo, las líneas de colectivos modificarán su circulación habitual en el ingreso al barrio Alto Comedero:

  • Ingreso general: Ruta 9 → Av. Forestal → Tte. Nívoli → Yuto → El Palmar → La Mendieta → El Chalicán → Av. Forestal → recorrido habitual.

  • Línea interbarrial: Av. Snopek → La Mendieta → El Chalicán → Av. Forestal → recorrido habitual.

  • Regreso: Av. Forestal → El Chalicán → Yuto → Av. Snopek → recorrido habitual.

Sentidos únicos de circulación habilitados

Se establecen sentidos únicos para facilitar la movilidad en calles internas del barrio:

  • Calle Yuto: circulación única desde El Chalicán hacia Av. Snopek.

  • Calle La Mendieta: circulación única desde Av. Snopek hacia El Chalicán.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde la Municipalidad se agradece la colaboración de la comunidad y se solicita a conductores y peatones extremar las precauciones, respetar la señalización colocada y acatar las indicaciones del personal de Tránsito que estará apostado en el lugar.

