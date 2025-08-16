sábado 16 de agosto de 2025

16 de agosto de 2025 - 17:24
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

La capilla Inmaculado Corazón de María del Sector B4 de Alto Comedero, sufrió un robo a horas de donar lo sustraído para niños y niñas del barrio.

Por  Analía Farfán
capilla Inmaculado Corazón de María del Sector B4 de Alto Comedero

En la jornada de hoy la comunidad de la Capilla Inmaculado Corazón de María del sector B4 del barrio Alto Comedero, robaron las donaciones recolectadas por los feligreces para celebrar el Día del Niño con los vecinos de la zona. Además de los juguetes y las golosinas, también robaron una pava eléctrica y un parlante.

robo en una capilla de Alto Comedero

El o los delincuentes ingresaron a un espacio que se encuentra al lado de la capilla, donde se suelen realizar reuniones y encuentros, este espacio se encuentra en avenida Carahuasi casi Guerrero.

Desde la capilla piden ayuda para los niños del barrio, para poder realizar la jornada de celebración que tenían pensada hacer. Cualquier donación o colaboración se puede realizar al 388 460-8746.

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir una jornada especial este domingo con motivo del Día del Niño, en un evento organizado por el municipio capitalino y el Gobierno de la Provincia. La celebración tendrá lugar en el Centro Deportivo N° 1 Hugo “Pajarito” Cid Conde, en el corazón del Parque San Martín, y promete una mañana cargada de alegría, música, juegos y actividades para toda la familia.

Una agenda llena de actividades

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las 14, el parque se convertirá en un gran espacio de encuentro y diversión. La propuesta incluye música en vivo, espectáculos, entrega de kits de bienvenida, competencias de bicicletas, actividades deportivas y una kermés con juegos tradicionales en distintos sectores, como la cancha de básquet y las áreas frente al Regimiento.

Distintas áreas municipales y organizaciones acompañarán la jornada con sorpresas y propuestas recreativas para niños y niñas de todas las edades, reforzando los valores de integración, contención y el derecho al juego.

Acceso gratuito con entradas anticipadas

El ingreso será gratuito, pero las entradas deberán retirarse con anticipación en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la sede central de la Municipalidad y en Radio Muni. Cada entrada tendrá un número para participar de los sorteos de premios que se realizarán durante el evento.

El festejo busca ofrecer a la comunidad una oportunidad de disfrutar al aire libre, en un entorno seguro y festivo, celebrando la niñez con todo el color y la calidez que caracteriza a esta fecha en la ciudad.

