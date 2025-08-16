Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

Matías Jurado, detenido en el penal de Gorriti por la causa que lo señala como el primer asesino serial registrado en Jujuy , presentó un escrito en el que manifestó su decisión de no mantener contacto con su familia, solo con su abogado, mientras permanezca bajo custodia.

Cabe destacar que el documento no fue redactado por él , ya que tiene el nivel primario de educación incompleto, sino por un profesional del área de servicios sociales del penal, y posteriormente lo firmó.

Matías Jurado permanece alojado en un pabellón de alta seguridad que funciona como una especie de “mini unidad” dentro del penal. Allí conviven únicamente 10 internos, todos considerados de alto perfil. Entre ellos no existe contacto directo: cada recluso maneja horarios y rutinas diferenciadas, lo que reduce al mínimo la interacción.

Este sector cuenta con su propio patio, espacios de higiene y horarios de visita específicos , lo que le otorga un funcionamiento autónomo respecto del resto de la cárcel.

En lo que respecta a su situación personal, Jurado no terminó la escuela primaria. La carta en la que formalizó su pedido de condiciones especiales no fue escrita por él mismo, sino por un profesional del área de servicios sociales del penal, que la redactó y se la presentó para que la firmara.

Cabe destacar que durante los primeros 15 días de encierro no se registraron conductas fuera de lo normal. Su rutina diaria incluye la salida al patio por las tardes, siempre bajo la supervisión del personal penitenciario. A diferencia de otros internos, pidió no mantener contacto con su familia; solo solicitó hablar con su abogado defensor.

La presencia de Jurado no pasó desapercibida. Todos los internos saben que está allí y, según trascendió, su llegada generó temor y comentarios entre la población carcelaria, debido a la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

El 30 de julio de 2025 marcó un punto clave en un caso que conmocionaría a todo el país. Ese día, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizó un importante allanamiento en una vivienda de Alto Comedero, propiedad de Matías Jurado, presunto asesino serial. Tras conocer la causa de imputación, el hombre de 37 años fue trasladado al Penal de Gorriti.

Cámara de vigilancia, pabellón de seguridad y visitas restringidas son algunos de los aspectos que caracterizan la situación de Jurado dentro del Servicio Penitenciario N°1, destinado a internos varones mayores. Un dato que se suma a la situación del detenido es que en las ultimas horas fue visitado por su defensa como también por la perito, licenciada en psicología.

El penal de Gorriti de Jujuy, es oficialmente llamado Establecimiento Penitenciario N° 1 de Internos Varones Mayores, y se encuentra ubicado en la calle Leandro Alem 250, en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Este penal fue inaugurado oficialmente en 1933 en un edificio construido bajo la dirección del ingeniero Isidoro Delgado, con una capacidad inicial para 152 internos en un sistema unicelular. A lo largo del tiempo, funcionó como el principal penal para varones adultos.

Según información recabada por TodoJujuy.com, Matías Jurado permanece alojado en un sector de seguridad dentro del Penal de Gorriti. Esta disposición responde, por un lado, a “su perfil peligroso” y, por otro, por “una cuestión de seguridad personal para el imputado”.

Además, Jurado cuenta con un régimen de seguridad especial: permanece bajo custodia constante mediante una cámara de vigilancia y se encuentra en un área de Alta Seguridad que dispone de ocho celdas individuales.

Actualmente, este sector alberga a varios de los delincuentes más peligrosos de la provincia, quienes están alojados en el mismo espacio pero sin contacto entre sí. Fuentes oficiales señalaron que allí cumplen condenas reclusos con sentencias largas y un alto perfil de riesgo.