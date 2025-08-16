Más de 7.500 ciudadanos de Bolivia podrán votar este domingo en Jujuy

Elecciones en Bolivia: 7500 ciudadanos de aquel país, están en condiciones de votar en Jujuy

Las actividades electorales comenzarán a las 8 de la mañana y se extenderán por 8 horas, hasta las 16. Para facilitar el proceso, se habilitaron tres recintos electorales en la provincia: una mesa en San Pedro , dos mesas en la municipalidad de Perico y 22 mesas en San Salvador de Jujuy, dentro de las elecciones que se realizan en Bolivia y que los ciudadanos de aquel país residentes en Jujuy, podrán participar

En nuestra ciudad, el lugar designado para votar es el Colegio Secundario Nº59, Olga Márquez de Arédez. En San Pedro y Perico, la organización contó con la colaboración de las municipalidades, que proporcionaron los Centros de Integración Comunitaria (CIC) como puntos de votación.

Durante la jornada, los jurados y notarios serán responsables del escrutinio y recuento de votos, que se realizará en los mismos recintos una vez finalizadas las votaciones. Posteriormente, las urnas serán resguardadas por Gendarmería Nacional y trasladadas al Consulado de Bolivia en Jujuy, desde donde se enviarán al Tribunal Supremo Electoral en Bolivia.

Las consultas de los votantes sobre habilitación, cambios de mesas y vigencia de cédulas de identidad fueron numerosas en los días previos, y el equipo electoral ha brindado información y asistencia hasta incluso en días feriados.

La representante del Tribunal Supremo Electoral, Cintia Vicente, invitó a todos los bolivianos residentes en Jujuy a ejercer su derecho al voto este domingo, asegurando que todo está preparado para el proceso electoral tanto en Bolivia como en esta provincia.

CARLA VICENTE DE BOLIVIA Carla Vicente, representante del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia

Más de 25.000 policías garantizarán la seguridad electoral

Mientras tanto en el vecino país, y dentro del marco del plan “Elecciones en paz”, la Policía Boliviana destinará 25.044 efectivos —el 66% de su fuerza— a la custodia del material electoral, vigilancia de recintos y resguardo general del proceso.

Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, el 100% de los 38.000 policías del país será acuartelado el día de la votación, cumpliendo con la normativa vigente. Además, se desplegarán agentes encubiertos y personal de civil para monitorear posibles incidentes, especialmente en zonas previamente identificadas como sensibles.

Los autos de buen gobierno emitidos por cada departamento entrarán en vigencia desde la medianoche de ayer, regulando el consumo de alcohol, el transporte y otras actividades que puedan afectar el desarrollo pacífico de los comicios.