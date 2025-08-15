viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 15:25
Detenidos.

Decomisan más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales en dos operativos en Jujuy

En dos operativos de Gendarmería, detuvieron a varias personas tras decomisar más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Decomisan más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales en dos operativos en Jujuy

Decomisan más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales en dos operativos en Jujuy

Integrantes de la Sección “Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro" de Gendarmería, detectaron que en el interior de dos vehículos utilitarios, cuatro personas intentaban ocultar 2.798 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Lee además
Incautan más de 2 mil atados de cigarrillos ilegales en un operativo en Jujuy.
Gendarmería.

Incautan más de 2 mil atados de cigarrillos ilegales en un operativo en Jujuy
Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en junio de 2025.  
País.

De cuánto es el salario del personal de Gendarmería Nacional desde junio 2025

En otro operativo del mismo escuadrón de la fuerza, detuvieron a un camión térmico que tras ser inspeccionado, detectaron que los precintos de seguridad no coincidían con los consignados en la documentación presentada.

Tras darle intervención a la Unidad Fiscalía Federal, autorizaron para abrir el vehículo y realizar una requisa minuciosa. Tras la inspección, se constató que en el interior del furgón térmico se transportaban 3.000 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Decomisan más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales en dos operativos en Jujuy
Decomisan más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales en dos operativos en Jujuy

Decomisan más de 5 mil cartones de cigarrillos ilegales en dos operativos en Jujuy

Como resultado de ambos procedimientos, seis ciudadanos quedaron imputados por el delito de encubrimiento de contrabando, y se procedió al secuestro de la mercadería, vehículos y otros elementos de interés para la causa por infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero".

Incautan más cigarrillos ilegales

No es la primera vez en el año que incautan cigarrillos ilegales. En un operativo secuestraron 2.400 atados de cigarrillos de origen extranjero. La mercadería estaba oculta en tres bultos que eran trasladados a través de una encomienda hacia la provincia de Salta.

El operativo tuvo lugar cuando integrantes de la Sección Seguridad Vial “Perico” detuvieron un transporte para realizar un control de rutina. Durante la inspección, los efectivos identificaron tres bultos sospechosos en una encomienda.

Con la autorización correspondiente y en presencia de testigos, se procedió a la apertura de los paquetes, donde se encontraron 2.400 atados de cigarrillos de procedencia extranjera. La mercadería carecía de la documentación exigida para su ingreso y circulación en el país.

