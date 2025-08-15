viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 17:35
Recompensa.

Robo en San Pedrito: los ladrones se llevaron una perra caniche y la buscan intensamente

El hecho ocurrió el 1 de agosto en un domicilio de la calle Eva Perón. Los delincuentes ingresaron a la vivienda y se llevaron a la mascota de la casa, que requiere de cuidados especiales.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Piden ayuda para encontrar a Pompon, perra que se robaron de una casa.

Piden ayuda para encontrar a Pompon, perra que se robaron de una casa.

Lee además
Robo millonario en San Pedrito: hicieron un boquete en la pared y se llevaron $30.000.000
Inseguridad.

Robo millonario en San Pedrito: hicieron un boquete en la pared y se llevaron 30 millones de pesos
violento robo en monterrico: apuntaron con un arma a una embarazada para quitarle el sueldo
Policiales.

Violento robo en Monterrico: apuntaron con un arma a una embarazada para quitarle el sueldo

Sofía, la dueña de la vivienda y del perro, realizó la denuncia policial de inmediato. Visiblemente angustiada, la joven lanzó un llamado a la comunidad para que ayuden a encontrar a su compañera peluda. Además, ofrece una recompensa económica a quien pueda aportar datos que permitan su pronta recuperación.

robo san pedrito

Información de la perra

Según expresó su dueña, se trata de una caniche micro toy color blanco hembra, viejita casi sin dientes (14 años) mide aproximadamente 24,25 cm tiene sus patitas cortas y su nariz es medio rosadita estaba gordita cuando se la llevaron y con moños medio caídos que le habían puesto en la peluquería.

Investigación en marcha con apoyo de cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio registraron la entrada de los delincuentes, aunque las imágenes no permiten identificar claramente sus rostros. La causa quedó en manos del fiscal Aldo Lozano, quien continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

robo en san pedrito

Video de la vereda del frente, en donde se ve al delincuente salir con la mascota en las manos.

La familia solicita colaboración para dar con la perra y hacer justicia ante este insólito y doloroso robo. Piden ayuda a toda la gente que estén atentos para ver si alguien la ofrece en plataformas digitales como MarketPlace.

pompom

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Robo millonario en San Pedrito: hicieron un boquete en la pared y se llevaron 30 millones de pesos

Violento robo en Monterrico: apuntaron con un arma a una embarazada para quitarle el sueldo

Tres detenidos tras fallidos intentos de robo en San Salvador de Jujuy

Vecinos de Alto Comedero denuncian que sufren "un robo por día"

Recuperaron las sillas robadas del Teatro Mitre y dieron con los delincuentes

Lo que se lee ahora
el duro relato de la mama de sergio sosa: adicciones, el engano de matias jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Choque múltiple en Ruta 34 entre Salta y Jujuy: hay tres personas heridas
Policiales.

Choque múltiple en Ruta 34 entre Salta y Jujuy: hay tres personas heridas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Causa.

Se suspendió la reunión entre el presunto asesino serial de Jujuy y el fiscal Guillermo Beller

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel