Robo en San Pedrito: los ladrones se llevaron una perra caniche y la buscan intensamente

Piden ayuda para encontrar a Pompon, perra que se robaron de una casa.

El pasado viernes 1 de agosto, alrededor de las 7 de la mañana, delincuentes ingresaron a una casa ubicada en la calle Eva Perón, en el barrio San Pedrito, San Salvador de Jujuy. Durante el ilícito, además de sustraer objetos del lugar, se llevaron a la perra caniche de la familia, una mascota de 14 años que requiere atención especial debido a su avanzada edad.

Sofía, la dueña de la vivienda y del perro, realizó la denuncia policial de inmediato. Visiblemente angustiada, la joven lanzó un llamado a la comunidad para que ayuden a encontrar a su compañera peluda. Además, ofrece una recompensa económica a quien pueda aportar datos que permitan su pronta recuperación.

robo san pedrito Información de la perra Según expresó su dueña, se trata de una caniche micro toy color blanco hembra, viejita casi sin dientes (14 años) mide aproximadamente 24,25 cm tiene sus patitas cortas y su nariz es medio rosadita estaba gordita cuando se la llevaron y con moños medio caídos que le habían puesto en la peluquería.

Investigación en marcha con apoyo de cámaras de seguridad Las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio registraron la entrada de los delincuentes, aunque las imágenes no permiten identificar claramente sus rostros. La causa quedó en manos del fiscal Aldo Lozano, quien continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

robo en san pedrito Video de la vereda del frente, en donde se ve al delincuente salir con la mascota en las manos. La familia solicita colaboración para dar con la perra y hacer justicia ante este insólito y doloroso robo. Piden ayuda a toda la gente que estén atentos para ver si alguien la ofrece en plataformas digitales como MarketPlace. pompom

