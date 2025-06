Vecinos de Alto Comedero denuncian que sufren "un robo por día"

Luego contó que cuando su esposo se iba a trabajar por la mañana, al día siguiente, presenció otro hecho delictivo, "estaban intentando entrar por las paredes, por las medianeras a otro domicilio. Ya estamos desbordados, ya no sabemos cómo actuar con los vecinos porque lamentablemente todos trabajamos y tenemos horarios que a veces nos cubrimos en nuestras casas".

image.png Inseguridad en Alto Comedero.

También destacó que muy cerca tienen un descampado que está al lado del río Los Alisos, "es una vía libre para la escapatoria de los ladrones, ahí agarraron a uno. Hablamos con la Policía y nos dijeron que no hay denuncias hechas, mucha gente se pone mal por la situación y no llega a hacerla. Estamos cansados de tantas veces que nos roban y no pasa nada, es como que lo estamos naturalizando al robo acá en el sector".