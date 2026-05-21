Un hombre le ofrecía "diamantes" de Free Fire a un menor a cambio de sexo

Un hombre fue declarado culpable por abuso sexual con acceso carnal contra un menor de edad , en un caso que generó fuerte conmoción por la modalidad de captación y manipulación utilizada en Salta .

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La resolución fue dictada este jueves por el juez Leonardo Feans, en el marco del Nuevo Código Procesal Penal. Según la investigación, el acusado ofrecía comprarle “diamantes” del juego Free Fire con su tarjeta de crédito al niño a cambio de que realizara actos sexuales.

De acuerdo con lo expuesto en la causa, el hecho salió a la luz en junio de 2023, cuando el menor le contó la situación a su maestra de sexto grado.

A partir de ese relato, la escuela activó el protocolo correspondiente y notificó a la madre del niño, lo que permitió avanzar con la denuncia y con la investigación judicial posterior.

El fallo y las partes intervinientes

Durante la audiencia de alegatos, la fiscal Celina Morales Torino pidió que el acusado fuera declarado penalmente responsable. Ese planteo fue acompañado tanto por la querella como por el Ministerio Público Pupilar, representado por Natalia Pérez de González.

Por su parte, la defensa, encabezada por Jeremías Fernández Ocampo, había solicitado la absolución del imputado. Sin embargo, finalmente el juez resolvió declararlo culpable.

Alerta por los riesgos en entornos digitales

El caso volvió a poner en foco los peligros que pueden existir detrás del uso de videojuegos, monedas virtuales y plataformas digitales cuando son utilizadas como medio de engaño hacia niños y adolescentes.

También reforzó la importancia de la escucha activa en las escuelas, la rápida activación de protocolos institucionales y el acompañamiento de las familias ante cualquier señal que pueda indicar una situación de abuso o vulneración de derechos.