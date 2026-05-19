Salta ya palpita el regreso del TC2000: confirmaron el cronograma oficial

Este fin de semana se disputará en Salta la cuarta fecha del 47º Campeonato YPF Energía Argentina. La vuelta del TC 2000 al norte argentino significa el regreso de la categoría más tecnológica del continente que aterriza con el atractivo adicional de los nuevos SUV de 500 caballos de fuerza, prometiendo un espectáculo de alto nivel para los fanáticos del automovilismo.

La competencia se disputará el 23 y 24 de mayo en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” . El evento contará con entrenamientos, clasificaciones, carreras, y atractivos promocionales para el público.

Las actividades comenzarán el viernes 22 de mayo desde las 9 con la apertura de acreditaciones. Durante la tarde, entre las 15 y las 18, se desarrollarán las verificaciones técnicas y administrativas junto al sorteo de neumáticos. La jornada concluirá a las 16:50 con los ensayos de mapeo en pista , una prueba reservada para cuatro vehículos que girarán durante tres vueltas.

La clasificación

Las actividades del fin de semana iniciaran el sábado 23 desde muy temprano. A las 9:30 se realizará el esperado Shakedown para todos los autos del TC2000, seguido de entrenamientos y reuniones de pilotos con la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

TC-2000.jpg TC 2000

A las 15:25 se largará una de las competencias más exigentes del día con la Carrera 1 para la Fiat Competizione (programada a 20 minutos más una vuelta), concluyendo con el podio a las 15:50. El cierre de la jornada estará marcado por la clasificación del TC2000 a una vuelta lanzada, que comenzará a las 16:05 y definirá la grilla para la gran final del domingo.

La carrera

El domingo 24 será el día del plato fuerte del evento. La actividad arrancará a las 9 con el warm-up y continuará con la Carrera 2 de la Fiat Competizione a las 11:05. Luego del tradicional Grid Show, la final del TC2000 se pondrá en marcha a las 12, con una competencia pactada a 35 minutos más una vuelta. La ceremonia de premiación está prevista para las 12:45.