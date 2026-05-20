Salta suma nuevos cursos gratuitos de formación laboral en distintos barrios

Lanzan nuevas capacitaciones gratuitas en barrios de Salta.

Habitantes de diversos sectores de la ciudad tendrán la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación para el trabajo, promovidas en forma articulada entre la UPATecO y la Municipalidad de Salta. La propuesta tiene el objetivo de acercar herramientas de capacitación y aprendizaje.

Esta propuesta se dirige puntualmente a quienes deseen incorporar conocimientos en oficios, tecnología, desarrollo profesional y habilidades para la inserción laboral, a través de cursos gratuitos que se dictarán en distintos puntos de la capital salteña.

Lanzan nuevas capacitaciones gratuitas en barrios de Salta. Una oferta de formación sobre diversas ramas La oferta formativa incluye propuestas vinculadas a comunicación, marketing, gastronomía, uso de herramientas digitales y diversas disciplinas más, todas enfocadas en fortalecer la inserción en el mercado laboral y potenciar el desarrollo de proyectos emprendedores.

Vecinos de distintos barrios de la ciudad podrán acceder a nuevas propuestas de capacitación laboral. Las propuestas se llevarán adelante en distintos puntos de los barrios, a partir de un trabajo articulado entre ambas instituciones, con la finalidad de descentralizar el acceso educativo y acercar la oferta de capacitación a diversos sectores de la ciudad.

La iniciativa busca acercar herramientas de formación y aprendizaje a personas interesadas. Desde la organización destacaron que este tipo de acciones busca reforzar la educación gratuita y ampliar las posibilidades de formación para vecinos de distintas edades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







