Inscripciones para cursos con rápida salida laboral en Jujuy: oferta educativa y requisitos

La Escuela Profesional N.º 10 “Patricias Argentinas”, ubicada en barrio Alto Comedero, continúa con las inscripciones para las distintas ofertas formativas de cursos con rápida salida laboral que brinda este año.
En una entrevista con Canal 4, la directora Briana Denise Santos y el secretario docente del turno tarde, Darío Lara, explicaron que la institución ofrece cursos de formación profesional en los turnos tarde y noche, con propuestas anuales y cuatrimestrales orientadas a la inserción laboral.
Según detalló Santos, "el turno tarde funciona de 14:30 a 17:45, mientras que el turno noche o vespertino se dicta de 18:45 a 22. Entre las ofertas disponibles figuran cocinero, confeccionista a medida, confeccionista en prendas de cuero, pastelero, peluquero, operador de PC con orientación en diseño gráfico, instalador y reparador de equipos de climatización, soldador y albañil".
En el turno noche también se suman propuestas como panadero, tapicería, operador de informática para administración y gestión, instalador sanitarista, electricidad industrial y elaborador de conservas de frutas y hortalizas.
Cursos cortos y con salida laboral
Darío Lara remarcó que los cursos pueden durar un año o un cuatrimestre, según la oferta elegida. "Todavía hay cupos disponibles en algunas propuestas específicas. Entre ellas, confeccionista en prendas de cuero, cuya profesora será designada en los próximos días, climatización en turno noche y operadora informática, que también comenzará en los próximos días".
Escuela Profesional N° 10 "Patricias Argentinas"
La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.
Hasta cuándo hay tiempo y cuáles son los requisitos
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril y pueden realizarse en cualquiera de los dos turnos habilitados por la institución. Los requisitos generales son tener 18 años, presentar DNI, partida de nacimiento actualizada y acreditar el nivel primario o secundario según el curso elegido. También se solicita CUIL, carnet sanitario y la documentación requerida para cada oferta.
Desde la escuela aclararon además que, para poder rendir examen final y obtener la certificación, es obligatorio cumplir con el 80% de asistencia y el 80% de la práctica profesionalizante.
Las inscripciones presenciales se realizan de lunes a viernes, de 14 a 22, y para consultas está disponible el número 388 3428506.
Cursos con rápida salida laboral: ofertas disponibles
* Albañilería (tarde – 1 cuatrimestre)
* Instalación y Mantenimiento de Equipos de Climatización (tarde y noche – 1 cuatrimestre)
* Confeccionista a Medida (tarde y noche – 2 cuatrimestres)
* Confeccionista en Prenda de Cuero (tarde – 2 cuatrimestres)
* Tapicería (noche – 2 cuatrimestres)
* Instalador Sanitarista (noche – 2 cuatrimestres)
* Peluquería (noche – 1 cuatrimestre)
* Elaboración de Conservas de Frutas y Hortalizas (noche – 2 cuatrimestres)
Embed - Inscripciones para cursos con rápida salida laboral en Jujuy: oferta educativa y requisitos
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