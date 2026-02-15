Trabajos que pagan hasta $4.000.000 sin título: por qué los oficios y perfiles técnicos ganan terreno

Oficios - Foto de archivo

En un mercado laboral atravesado por la inteligencia artificial, la automatización y los cambios productivos, cada vez más se priorizan habilidades técnicas, experiencia y competencias blandas por encima del título universitario. Hoy, algunos puestos pueden pagar hasta $4.000.000 mensuales sin exigir una carrera de grado tradicional.

Según datos de consultoras como Randstad y ManpowerGroup, el secundario completo sigue siendo un piso de requerimiento en muchos casos, pero no alcanza por sí solo. Las empresas valoran cada vez más la experiencia concreta, las certificaciones técnicas y las habilidades blandas.

Según el estudio de Randstadt, entre los perfiles más demandados que no requieren título universitario formal se destacan:

Desarrollador Full Stack: entre $1.800.000 y $3.500.000.

Especialistas en Ciberseguridad y Datos: desde $2.000.000.

Empleado bancario (administrativo inicial): desde $2.000.000.

Operarios especializados y técnicos industriales: entre $1.200.000 y más de $2.500.000 según convenio.

APM (Agente de Propaganda Médica): puede alcanzar los $4.000.000 con variables.

Instrumentador Quirúrgico: alrededor de $3.000.000 iniciales. programacion-codigo-blockchain Trabajos de Programación - Foto de archivo El impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en los trabajos En diálogo con TodoJujuy, la experta en inteligencia emocional y liderazgo Verónica Dobronich explicó que el crecimiento tecnológico no elimina empleo, sino que transforma la demanda. “Con las construcciones que se tienen que hacer de servidores o determinados espacios para todo lo que hoy requiere la inteligencia artificial, van a requerir de un montón de oficios”, afirmó.

Es decir, detrás del avance de la IA no solo hay programadores, sino también electricistas, técnicos en mantenimiento, especialistas en instalaciones y perfiles vinculados a energías renovables. Para Dobronich, la clave no es abandonar la educación formal, sino complementarla. “No significa que la universidad la dejemos de lado. De hecho, estos terciarios podrían elevarse un poco más e incorporar materias que tengan que ver con management o finanzas”, explicó en diálogo con TodoJujuy. La especialista planteó además una mirada de crecimiento profesional. “Hoy empezás como electricista o plomero, pero quién te dice que podés tener una pyme dedicada al mantenimiento edilicio”, sostuvo. Embed - Verónica Dobronich experta en inteligencia emocional y liderazgo TJ

