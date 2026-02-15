domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 09:12
Análisis.

Trabajos que pagan hasta $4.000.000 sin título: por qué los oficios y perfiles técnicos ganan terreno

La tecnología redefine el empleo: crecen los oficios y perfiles técnicos que pueden ganar hasta $4.000.000 sin título universitario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Oficios - Foto de archivo&nbsp;

Oficios - Foto de archivo 

En un mercado laboral atravesado por la inteligencia artificial, la automatización y los cambios productivos, cada vez más se priorizan habilidades técnicas, experiencia y competencias blandas por encima del título universitario. Hoy, algunos puestos pueden pagar hasta $4.000.000 mensuales sin exigir una carrera de grado tradicional.

Lee además
Patricia Bullrich y la reforma laboral.
Senado.

Reforma laboral: el Gobierno presentó cambios y sacó el capítulo de Ganancias
Reforma Laboral.
Senado.

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Según datos de consultoras como Randstad y ManpowerGroup, el secundario completo sigue siendo un piso de requerimiento en muchos casos, pero no alcanza por sí solo. Las empresas valoran cada vez más la experiencia concreta, las certificaciones técnicas y las habilidades blandas.

Según el estudio de Randstadt, entre los perfiles más demandados que no requieren título universitario formal se destacan:

  • Desarrollador Full Stack: entre $1.800.000 y $3.500.000.
  • Especialistas en Ciberseguridad y Datos: desde $2.000.000.
  • Empleado bancario (administrativo inicial): desde $2.000.000.
  • Operarios especializados y técnicos industriales: entre $1.200.000 y más de $2.500.000 según convenio.
  • APM (Agente de Propaganda Médica): puede alcanzar los $4.000.000 con variables.
  • Instrumentador Quirúrgico: alrededor de $3.000.000 iniciales.
programacion-codigo-blockchain
Trabajos de Programaci&oacute;n - Foto de archivo&nbsp;

Trabajos de Programación - Foto de archivo

El impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en los trabajos

En diálogo con TodoJujuy, la experta en inteligencia emocional y liderazgo Verónica Dobronich explicó que el crecimiento tecnológico no elimina empleo, sino que transforma la demanda. “Con las construcciones que se tienen que hacer de servidores o determinados espacios para todo lo que hoy requiere la inteligencia artificial, van a requerir de un montón de oficios”, afirmó.

Es decir, detrás del avance de la IA no solo hay programadores, sino también electricistas, técnicos en mantenimiento, especialistas en instalaciones y perfiles vinculados a energías renovables.

Para Dobronich, la clave no es abandonar la educación formal, sino complementarla. “No significa que la universidad la dejemos de lado. De hecho, estos terciarios podrían elevarse un poco más e incorporar materias que tengan que ver con management o finanzas”, explicó en diálogo con TodoJujuy.

La especialista planteó además una mirada de crecimiento profesional. “Hoy empezás como electricista o plomero, pero quién te dice que podés tener una pyme dedicada al mantenimiento edilicio”, sostuvo.

Embed - Verónica Dobronich experta en inteligencia emocional y liderazgo TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: el Gobierno presentó cambios y sacó el capítulo de Ganancias

El Senado dio media sanción a la Reforma Laboral: todos los detalles de la votación

Reforma laboral: cuáles fueron los cambios que concedió el Gobierno

Receta fácil: prepara tu propio yogur natural en casa sin complicaciones

Un joven de 33 años está casado y se propuso el desafío de 90 días sin eyacular

Lo que se lee ahora
Prepara tu propio yogur natural en casa sin complicaciones.
Cocina.

Receta fácil: prepara tu propio yogur natural en casa sin complicaciones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy video
Atención.

Hasta $5 millones de multa: una por una, las sanciones en el Carnaval 2026 en Jujuy

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Bendiciones de banderas y comparsas en Humahuaca video
Carnaval.

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel