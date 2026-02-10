Reforma laboral: el Gobierno presentó cambios y sacó el capítulo de Ganancias

El Gobierno nacional presentó este martes la versión final de la reforma laboral que será tratada este miércoles en el Senado de la Nación. En conferencia de prensa, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que se alcanzó un acuerdo político amplio para llevar el proyecto al recinto.
“Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”, afirmó Bullrich, quien además precisó que el dictamen final cuenta con el respaldo de 44 senadores de fuerzas como la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales.
Bullrich remarcó que la reforma apunta a limitar lo que definió como la “industria del juicio” laboral.
“Un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones. Establecimos sistemas de protección para que no haya abusos en la judicialización”, sostuvo la senadora.
Según explicó, el dictamen consensuado establece con mayor claridad qué puede judicializarse y qué no, con el objetivo de evitar demandas millonarias que, según el oficialismo, terminaron afectando la continuidad de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
Fondo de Asistencia y cambios consensuados
Otro de los puntos centrales es la creación de un Fondo de Asistencia para cubrir obligaciones cuando se termina una relación laboral. El esquema prevé una actualización por IPC más un 3%, según detalló Bullrich.
“El texto tiene 28 modificaciones consensuadas después de meses de trabajo entre distintos bloques”, remarcó.
Además, se definieron criterios sobre qué se considera beneficios sociales del trabajador, para que no formen parte de la judicialización de conflictos laborales.
Durante la mañana del martes, la mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para definir la estrategia de cara al debate. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros funcionarios.
