Rechazo a la Reforma Laboral: gremios y CTA marcharán por el centro de Jujuy

La CGT Regional Jujuy confirmó una marcha de protesta contra la posible sanción de la reforma laboral que se debatirá en el Congreso de la Nación. La convocatoria se realizará este miercoels 11 de febrero a partir de las 17.30 horas , con punto de encuentro en la Federación de Básquet , desde donde los manifestantes marcharán por el centro de la ciudad hasta Plaza Belgrano .

Política. Qué sindicatos se suman a los paros por la marcha de la CGT contra la reforma laboral

La medida fue anunciada por Claudio Melo , secretario general de SADOP e integrante del triunvirato de la CGT Regional Jujuy, quien explicó que la reunión de este martes tuvo como objetivo “socializar la convocatoria a la marcha en contra de la posible sanción de la reforma laboral en el Congreso de la Nación” .

Según detalló el dirigente, la movilización contará con la participación de todos los sindicatos que integran la CGT Regional Jujuy , además de las dos centrales obreras de la CTA .

"Participamos como CGT Regional Jujuy, todos los sindicatos que la componen y también las otras dos centrales obreras, la CTA", expresó Melo.

En ese marco, remarcó que la protesta no es sectorial, sino que apunta a visibilizar un reclamo que consideran de alcance general. “Esto no es un problema de una persona o de un grupo de personas, es un problema que hace a toda la sociedad de Argentina”, afirmó.

Qué cuestionan de la reforma laboral

El referente fue categórico al referirse al contenido del proyecto que se discute a nivel nacional.

"Completamente todo. No hay un articulado en la reforma que se pueda adjetivar de algo que traiga algún beneficio para la clase trabajadora, a nivel individual y a nivel colectivo", sostuvo.

Además, advirtió que desde su perspectiva se está avanzando sobre derechos adquiridos. “Creemos que desde el Estado Nacional deben ser sumamente respetuosos con los derechos consagrados en la Constitución Nacional, algo que no estamos viendo. Se está produciendo un avasallamiento terrible de los derechos laborales”, señaló.

Las actividades parlamentarias especiales tendrán lugar desde el 2 hasta el 27 del próximo mes. El proyecto de la reforma laboral se tratará en el Congreso este miércoles 11 de febrero. Se trata de una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que apunta a la modificación y/o eliminación de varios derechos adquiridos por los trabajadores.

Articulación con la dirigencia nacional

Melo confirmó que la convocatoria local se enmarca en un plan de acción coordinado a nivel país; “Desde el Secretariado de Buenos Aires se han mantenido marchas, se han mantenido distintos tipos de reuniones y esto se viene programando desde hace tiempo”, explicó.

Recorrido de la marcha en Jujuy

La movilización partirá desde la Federación de Básquet, sobre calle Alvear, continuará por el centro de la ciudad y finalizará en Plaza Belgrano.

"Convocamos a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras a que nos acompañen", remarcó el dirigente.

Finalmente, anticipó que en caso de que la reforma avance en el Congreso, las medidas de protesta continuarán.

“Y la lucha continúa, porque falta la otra etapa que sería que pasa del Senado a la Cámara de Diputados, y bueno, continuaremos, profundizaremos las medidas”, concluyó.