El túnel derivador Cuyaya - barrio Norte sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado y seguimos reclamando"

El túnel derivador que conecta los barrios Cuyaya y Barrio Norte continúa anegado desde hace casi dos semanas , generando complicaciones para automovilistas y peatones. Desde el Centro Vecinal de Barrio Norte advierten que el problema se repite desde hace semanas y que, pese a los reclamos, todavía no hubo una solución definitiva.

Néstor Paredes, presidente del Centro Vecinal de Barrio Norte, explicó, en diálogo con Canal 4, que la situación se arrastra desde hace tiempo y que los trabajos realizados no alcanzaron para evitar que el paso vuelva a taparse con cada tormenta.

“Venimos reclamando desde hace casi tres semanas, primero el problema era entre Vialidad de la Nación y la Municipalidad. El año pasado vino Vialidad y limpió el canal, y este año, dos semanas antes de las lluvias fuertes, también hicieron una limpieza. Pero la última tormenta se llevó parte de la tierra de arriba, de la colectora, y todo ese sedimento volvió a tapar el túnel”, señaló.

Según indicó, el paso lleva prácticamente dos semanas intransitable. “Hace casi dos semanas que esto está tapado y seguimos reclamando. En Vialidad nos dijeron que no tienen personal suficiente, que están abocados a otros sectores del norte, pero nosotros también tenemos un problema serio acá en el barrio”, remarcó.

Puente barrio Norte.

Reclamos por seguridad y patentes perdidas

Paredes contó que pidieron a Tránsito que clausure el paso de manera preventiva para evitar accidentes y pérdidas materiales.

“Hablamos con gente de Tránsito para que se clausure el túnel, por lo menos mientras esté así, y que los vehículos bajen directamente a la Ruta. Este paso es peligroso cuando está inundado”, afirmó.

En relación a las patentes que suelen perder los autos al intentar cruzar, Paredes aclaró que este año no están recibiendo patentes en el Centro Vecinal. “El año pasado, cuando se limpió el canal, encontramos varias patentes y las devolvimos. Pero este año no recibimos ninguna. Por eso me llamó la atención que se dijera que acá las estamos juntando. No es cierto”, explicó.

No obstante, señaló que una vecina encontró una patente y que puede acercarla al Centro Vecinal para facilitar que su dueño la recupere.

“Yo estoy en el Centro Vecinal por la tarde, desde las 16 hasta las 21, porque estamos con actividades por las Olimpiadas del Barrio Norte. Si alguien encuentra una patente, puede traerla”, indicó.

Basura, sedimentos y falta de conciencia

Túnel derivador entre Cuyaya y barrio Norte.

Otro de los problemas señalados por Paredes es la acumulación de residuos en el canal. En ese sentido mencionó que “lamentablemente la gente tira basura. Hemos encontrado colchones, frazadas, bolsas con pasto y residuos. Cuando crece el arroyo, todo eso baja, se mete debajo del túnel y queda trancado. Eso hace que se tape más rápido”, advirtió y remarcó que “no quiero pensar mal, pero hay situaciones que parecen hechas a propósito. Esto no es solo un problema de limpieza, también es de conciencia”, agregó.

Desvíos recomendados y otro punto crítico

Desde el Centro Vecinal recomendaron evitar directamente el túnel mientras siga inundado: “Lo mejor es no pasar por acá. Si vienen del norte, que bajen directo a la ruta 2 y de ahí entren a Cuyaya, o sigan hasta el Cerro La Rosas y bajen por Ejército del Norte si van al centro”, recomendó.

Además, alertó por otro punto crítico en el acceso al barrio, donde se detectó una fisura en el canal derivador que pasa por debajo del asfalto.

“El arquitecto nos dijo que hay una fisura en el techo del canal que deriva el agua hacia los diques. Cada vez que llueve fuerte, se agranda el daño. Para arreglarlo hay que levantar el asfalto, tratar la fisura y volver a pavimentar, pero ahora no se puede hacer porque sigue lloviendo”, concluyó.