miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 20:29
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Vecinos, automovilistas y motociclistas sufren el tránsito por los túneles que conectan barrio Norte con Cuyaya, que se inundan con las lluvias.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

En época de lluvias los vecinos del barrio Norte y Cuyaya, más los automovilistas, motociclistas y ciclistas que utilizan los túneles que conectan ambos barrios, sufren el estado de esos derivadores que conectan ambos sectores de San Salvador de Jujuy.

Lee además
Incendio barrio norte
Ruta Nacional 9.

Incendio de pastizales en barrio Norte: trabajan dotaciones de bomberos
Foto ilustrativa.
Atención.

Repararon el caño roto en barrio Norte: a qué hora vuelve el agua en los sectores afectados

Es que la acumulación de agua en esa zona hace muy difícil poder transitar. “Está complicado para pasar”, dijo un motociclista. “Igual voy a subir por la vereda y voy a ir por ahí, que está más alto, porque si está imposible”, dijo y lamentó que “pasa siempre”.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador
Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador
Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Esta vez fue por una pérdida de agua en una calle cercana que ocasionó que se acumulara agua, pero suele suceder cuando llueve con intensidad. “Todas las veces se inunda”, dijo otro motociclista. “Vivo a la vuelta y tengo que pasar igual”, marcó describiendo su odisea habitual.

“Es normal que el agua se aglomere acá”, agregó un automovilista que también tuvo que pasar por el túnel. “Los ´grandes ingenieros´ no hicieron bien la salida y se amontona el agua cuando llueve. Hay que esperar que baje el agua y todo queda lleno de barro”, agregó.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador
Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

“Siempre pasa esto”, indicó enojado otro automovilista que vio la situación con tristeza. “Siempre es el mismo inconveniente aquí. Cuando llueve se tapa y hay que pasar si o si, es lo que hay”, señaló casi desesperanzado que la situación cambie.

Embed - SIN SOLUCIÓN – Malestar en jujeños TODOJUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendio de pastizales en barrio Norte: trabajan dotaciones de bomberos

Repararon el caño roto en barrio Norte: a qué hora vuelve el agua en los sectores afectados

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

Fuerte temporal en Yuto: arboles caídos, calles inundadas y cortes de energía

Regional Amateur: Talleres de Perico ganó el primer duelo y se prepara para un partido clave

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

Imagen alusiva
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Un dermatólogo explicó por qué en Jujuy el sol es más riesgoso para la piel
Salud.

Un dermatólogo explicó por qué en Jujuy el sol es más riesgoso para la piel

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia
Educación.

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel