Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

En época de lluvias los vecinos del barrio Norte y Cuyaya , más los automovilistas, motociclistas y ciclistas que utilizan los túneles que conectan ambos barrios , sufren el estado de esos derivadores que conectan ambos sectores de San Salvador de Jujuy .

Es que la acumulación de agua en esa zona hace muy difícil poder transitar . “Está complicado para pasar”, dijo un motociclista. “Igual voy a subir por la vereda y voy a ir por ahí, que está más alto, porque si está imposible”, dijo y lamentó que “ pasa siempre ”.

Esta vez fue por una pérdida de agua en una calle cercana que ocasionó que se acumulara agua, pero suele suceder cuando llueve con intensidad. “Todas las veces se inunda”, dijo otro motociclista. “Vivo a la vuelta y tengo que pasar igual”, marcó describiendo su odisea habitual.

“Es normal que el agua se aglomere acá”, agregó un automovilista que también tuvo que pasar por el túnel. “Los ´grandes ingenieros´ no hicieron bien la salida y se amontona el agua cuando llueve. Hay que esperar que baje el agua y todo queda lleno de barro”, agregó.

“Siempre pasa esto”, indicó enojado otro automovilista que vio la situación con tristeza. “Siempre es el mismo inconveniente aquí. Cuando llueve se tapa y hay que pasar si o si, es lo que hay”, señaló casi desesperanzado que la situación cambie.