lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 20:15
Tormenta.

Fuerte temporal en Yuto: arboles caídos, calles inundadas y cortes de energía

Un lunes caótico se vivió en el departamento Ledesma con fuertes vientos, lluvia intensa y granizo. En algunas zonas hay corte de energía.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Temporal en Yuto.

Temporal en Yuto.

temporal en yuto
Medios locales reportaron el impacto en las primeras horas de la tarde, destacando cortes de energía en varias zonas y múltiples inconvenientes para los vecinos. El fenómeno climático transformó barrios enteros en escenarios difíciles de transitar, dejando a la comunidad en alerta.

Imágenes virales en redes: el testimonio de los vecinos de Ledesma

Los habitantes de Yuto no tardaron en documentar la magnitud del temporal en redes sociales. Videos y fotos muestran árboles gigantes caídos sobre calles y veredas, chapas metálicas desprendidas de viviendas volando como hojas secas, y agua estancada inundando accesos a barrios populares.

temporal en yuto - 1

Tiempo para los próximos días

Aunque estamos fuera de la alerta amarilla por tormentas, en algunas zonas está pronosticado lluvia para estos días. Para este lunes el porcentaje de precipitaciones superaba el 70% de probabilidades, que finalmente se dio en horas de la tarde.

El martes, las condiciones mejoran en la zona sin lluvias y con 31º de máxima y 18º de mínima.

